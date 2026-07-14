Jak podał TVN24, od prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie zażalenia zależy, czy prokuratura będzie mogła przesłuchać notariusza w postępowaniu wszczętym 13 czerwca. Dotyczy ono przejęcia mieszkania Jerzego Ż. przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście bada, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty całej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.

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Sprawa zwolnienia z tajemnicy notarialnej najpewniej trafi do sądu okręgowego

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sąd może zwolnić notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli zwolnienie to uzna za niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, zaś samej okoliczności mającej być przedmiotem przesłuchania nie można ustalić na podstawie innego dowodu. Te dwa warunki muszą wystąpić jednocześnie.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak powiedział „Rzeczpospolitej”, że w sprawie zażalenia nie został jeszcze wyznaczony termin, gdyż akta sprawy są nadal w prokuraturze. Dopiero teraz wrócą do sądu rejonowego, który zwolnił notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej. Jeśli

- Sąd, jeżeli orzekać będzie w tym samym składzie, może zmienić własną decyzję i uwzględnić zażalenie. To jednak zdarza się bardzo rzadko. Jeśli sąd odrzuci zażalenie, sprawa trafi do sądu wyższej instancji, czyli sądu okręgowego - wyjaśnił sędzia Kaźmierczak. Jak dodał, to najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Sprawa 28-metrowego mieszkania, które Karol Nawrocki wraz z żoną, Martą Nawrocką, w 2017 roku nabył od 72-letniego wtedy Jerzego Ż., wywołała kontrowersje podczas kampanii prezydenckiej w związku z niejasnymi okolicznościami jego pozyskania. Kontrowersje te sprawiły, że Nawrocki zobowiązał się do przekazania mieszkania na rzecz organizacji charytatywnej - Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu. W czerwcu 2025 r. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku wszczęła postępowanie w sprawie przejęcia mieszkania przez małżeństwo Nawrockich.