Kupujący mieszkania są dziś bardzo ostrożni. Z badania „To my. Polacy o nieruchomościach” przeprowadzonego przez portal Nieruchomosci-online.pl w II kwartale wynika, że tylko 24 proc. Polaków uważa, że to dobry moment na zakup nieruchomości, podczas gdy rok temu taką opinię wyraziło 26 proc. uczestników badania. 42 proc. ankietowanych ocenia, że nie jest to dobry czas na zakup nieruchomości, rok temu takich głosów było mniej, bo 36 proc.

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Jak tłumaczy Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl, jednym z powodów tej ostrożności mogą być ceny nieruchomości. W II kwartale 84 proc. badanych określa je jako wysokie lub bardzo wysokie. To o 4 pkt proc. więcej niż w II kwartale 2025 r.

– Chociaż w części lokalizacji ceny mieszkań w ostatnich kwartałach ustabilizowały się, a w niektórych segmentach mogły nawet lekko spadać, kupujący niekoniecznie odczuwają to jako realną poprawę. Dla wielu osób ceny nadal pozostają jedną z największych barier – zarówno realnych, jak i psychologicznych – komentuje Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w Nieruchomosci-online.pl. – Nawet jeśli nieruchomości nie drożeją już tak dynamicznie jak w latach 2021-2024, poczucie drożyzny mieszkaniowej wciąż jest bardzo silne – podkreśla.

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Lepsze nastroje sprzedających

Inaczej obecny moment jest oceniany z perspektywy sprzedających mieszkania. – Wysokie ceny nieruchomości, które dla kupujących pozostają jedną z głównych barier, mogą być argumentem dla właścicieli rozważających sprzedaż domu czy działki – zauważa Rafał Bieńkowski.

W II kwartale 2026 r. 39 proc. badanych uznało, że to dobry moment na sprzedaż nieruchomości – to o 5 pkt proc. więcej niż w II kwartale 2025 r.

– Pozytywne oceny momentu na sprzedaż wyraźnie przeważają nad negatywnymi: przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych. Jednocześnie 35 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania – wskazuje ekspert serwisu. – To pokazuje, że choć sprzedaż jest dziś oceniana lepiej niż rok wcześniej, to rynek nadal nie jest dla wszystkich oczywisty i czytelny.

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Trudno o kredyt na mieszkanie

61 proc. respondentów uważa, że obecnie mało kto z ich otoczenia może pozwolić sobie na kupno mieszkania lub domu, a 45 proc. wskazuje, że bardzo trudno dostać dziś kredyt mieszkaniowy. To wciąż wysokie wyniki, chociaż nieco niższe niż w II kwartale 2025 r., co może mieć związek m.in. z obniżkami stóp procentowych.

– Mimo lekkiego złagodzenia części obaw, zakup nieruchomości nadal pozostaje dla wielu osób trudną decyzją. Część barier jest dziś wskazywana rzadziej niż przed rokiem, ale nie przekłada się to jeszcze na lepszą ocenę momentu zakupu. To pokazuje, że poprawa pojedynczych warunków nie wystarcza, jeśli w tle nadal pozostają wysokie ceny, niepewność i potrzeba większego poczucia bezpieczeństwa finansowego – mówi Anna Zachara-Widła.

Badanie zrealizowano w maju przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1003 dorosłych Polaków.