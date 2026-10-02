Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań przez deweloperów z rynku kapitałowego. Według wstępnych szacunków firmy Otodom, III kwartał wypadł w siedmiu największych aglomeracjach bardzo mocno – nabywców znalazło ok. 13 tys. lokali, a w ciągu dziewięciu miesięcy ok. 37 tys. – to wzrost o 48 proc. wobec analogicznego okresu zeszłego roku – przypomnijmy, że obniżki stóp rozkręciły się dopiero w II połowie ub.r.

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U notowanych deweloperów sezon zbiegł się z zakończeniem sezonu publikacji sprawozdań finansowych za I połowę 2026 r. Zarządy pytane są o bieżącą sytuację i cele na cały rok – duże firmy podtrzymują cele mówiące o wzroście rok do roku, a nawet o biciu rekordów.

Należy pamiętać, że spółki stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B).

Tekst będziemy publikować na bieżąco, wraz ze spływaniem danych ze spółek.

Atal

Atal z najlepszą w historii miesięczną sprzedażą mieszkań i bardzo mocnym III kwartałem

Budujący w ośmiu miastach deweloper w III kwartale sprzedał (A) 966 mieszkań, o 127 proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 6,4 proc. więcej niż w II kwartale, kiedy to spółka zaskoczyła skalą odbicia. Wynik zanotowany w III kwartale ostatni raz widziany był nie tyle za „Bezpiecznego kredytu”, co za schyłku ery ultraniskich stóp, czyli IV kwartału 2021 r. Sam wrzesień okazał się rekordowy – Atal sprzedał wtedy 431 mieszkań

W ciągu dziewięciu miesięcy Atal znalazł nabywców na 2563 lokale, o 121 proc. więcej niż rok wcześniej. 25 mieszkań pochodziło z banku ziemi przejętego trójmiejskiego Budnera. Na koniec września aktywnych było 358 umów rezerwacyjnych.

Dla akcjonariuszy to o tyle istotne, że Atal w ostanich latach zbudował bezprecedensowo dużą ofertę mieszkań, mrożąc zw budowach znaczny kapitał.

– Mamy za sobą znakomity kwartał wyróżniający się wysoką sprzedażą na poziomie niemal 1 tys. lokali wraz z historycznym rekordem kontraktacji miesięcznej we wrześniu. To jasny dowód na słuszność przyjętej strategii rynkowej. Stabilny popyt we wszystkich 8 aglomeracjach naszej działalności, wysokie tempo realizacji ponad 40 projektów oraz elastyczne podejście do zakupu nowych gruntów stanowią solidną podstawę do dalszego wzrostu w tym roku. Tak jak zaznaczaliśmy wcześniej, spodziewamy się utrzymania sprzedaży na obecnych poziomach. Oczywiście to założenie uwzględnia obecne warunki rynkowe i aktualne otoczenie geopolityczne – skomentował prezes Zbigniew Juroszek.