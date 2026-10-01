Od stycznia do sierpnia 2025 roku banki udzieliły kredytów kupującym nieruchomości na kwotę 58,715 mld zł, co daje wzrost o 28,9 proc. rok do roku.

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Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu wyniosło 5,99 proc. wobec 6,07 proc. w lipcu. W sierpniu 2025 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 6,69 proc.

Wartość kredytów na cele konsumpcyjne wzrosła rok do roku o prawie 5 procent

Na cele konsumpcyjne banki udzieliły w sierpniu kredytów na 11,302 mld zł, a od stycznia do sierpnia – na 93,727 mld zł. To wzrost rok do roku o 4,86 proc. Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w sierpniu wyniosło 9,95 proc. wobec 10,22 proc. w lipcu. W sierpniu 2025 r. średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło 11,40 proc.

NBP podał też, że w sierpniu banki udzieliły kredytów przedsiębiorstwom na kwotę 11,427 mld zł, a w okresie styczeń-sierpień przekazano 102,588 mld zł kredytów przedsiębiorstwom wobec 104,800 mld zł w analogicznym okresie 2025 roku, co daje spadek o 2,1 proc. Średnie oprocentowanie tego typu kredytów w sierpniu wyniosło 5,70 proc., tyle samo co w lipcu, i 7,00 proc. w sierpniu 2025 roku.

NBP: Nowe depozyty w bankach coraz wyżej oprocentowane

NBP przekazał ponadto, że średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych w sierpniu wyniosło 2,94 proc. Średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw niefinansowych wyniosło 2,72 proc. wobec 2,70 proc. w lipcu.