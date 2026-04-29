Są takie miejsca w Warszawie, na otwarcie których czekają wszyscy, bez wyjątku. Z całą pewnością należy do nich Ether, absolutna czołówka rooftop barów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To tu, 80 metrów nad ul. Chmielną, przez cały sezon wiosenno-letni spotykają się mieszkańcy Warszawy, zagraniczni turyści, topowi influencerzy i celebryci. Na wygodnych sunbedach powoli sączą autorskie koktajle i w akompaniamencie DJ-skich setów rozpływają się w zachwytach nad zapierającą dech w piersiach panoramą stolicy.

W rytmie miasta

W sezonie rooftop bar Ether jest otwarty codziennie od godz. 15:00 do późnych godzin wieczornych. Przy ładnej pogodzie rozświetloną panoramę Warszawy można podziwiać nawet do 1:00 w nocy. Co ważne, lokal dostępny jest dla każdego 18+, nie tylko dla gości hotelowych, a wjazd na 19. piętro NYX Hotel Warsaw jest bezpłatny. Ether tętni życiem i nadaje rytm miasta aż do jesieni. W ubiegłych latach na gości czekały m.in. wakacyjne wieczory z DJ-em, seanse filmowe pod gołym niebem, silent disco, występy muzyczne na żywo i wiele innych. Harmonogram wydarzeń na ten rok zapowiada się równie ciekawie, a najświeższe informacje będą pojawiać się na Instagramie na profilu NYXHotelWarsaw - warto śledzić go na bieżąco.

Windą do Ether

Chcąc dostać się do Etheru, trzeba wjechać windą z lobby NYX Hotel Warsaw, mieszczącego się w kompleksie Varso Place. Przypomnijmy, że rooftop bar znajduje się na 19. piętrze hotelu, który - podobnie jak sam Ether - wyróżnia się drapieżnym charakterem. To miejsce zanurzone w estetyce urban jungle, widocznej w 331 pokojach, restauracji i barze „Clash”, przestrzeniach wspólnych oraz pracach artystów. Ekspresyjne, pełne emocji i wyraziste dzieła tworzą wewnątrz niepowtarzalny klimat.

Golden hour i dwa wschody słońca

Odwiedzający Ether zachwycają się nie tylko widokiem na warszawskie wieżowce, w tym na najwyższy budynek w Unii Europejskiej - Varso Tower. Zapierające dech w piersiach wrażenie na gościach za każdym razem robi również widok zachodzącego słońca nad metropolią. Nic więc dziwnego, że najwięcej ludzi przychodzi tu właśnie na tzw. złotą godzinę (golden hour). Co ciekawe, na dachu NYX Hotel Warsaw, obejrzeć można aż dwa wschody słońca. W tym jeden, który stale wita i żegna gości. Mowa o zdobiącej ścianę rooftopu wielkoformatowej płaskorzeźbie pt. Wschód autorstwa Anny Barlik. Prace artystki, przedstawiającą wielkie słońce, bystre oko dostrzeże nawet z poziomu ulicy.

Najlepsza perspektywa dla biznesu

Rooftop bar Ether to również jedno z ulubionych miejsc spotkań świata biznesu, będące niemym świadkiem setek rozmów na szczycie i dopinania milionowych kontraktów. Przestrzeń na dachu NYX Hotel Warsaw bywa bowiem wynajmowana na wyłączność. Można tu zorganizować bankiet dla grup liczących od 20 do nawet 200 osób lub niebanalnym welcome drinkiem rozpocząć spotkanie organizowane w części konferencyjnej hotelu.

Noc „z głową w chmurach”

Wśród szklanych wieżowców widocznych z rooftop baru Ether wyróżnia się JM Tower, jeden z najwyższych budynków w mieście. To tu, na piętrach od 18. do 27. mieści się 178 spośród 362 pokoi czterogwiazdkowego hotelu Leonardo Royal Warsaw. Na szczególną uwagę zasługują 32 nowoczesne, świeżo wyremontowane pokoje, w tym apartament, zlokalizowane na 26. i 27. piętrze, które zostały udostępnione gościom w kwietniu br. Kolejne 34 pokoje, tym razem na poziomie 24. i 25., mają zostać oddane do użytku na początku maja. Wszystkie gwarantują genialny widok na panoramę stolicy. A kto nie chciałby czasem spojrzeć na Warszawę z góry, niech pierwszy rzuci... Nie! Tego nie radzimy robić. W tej sytuacji lepiej zarezerwować jeden ze 184 pokoi na niższych piętrach, w nowym skrzydle, o które hotel został rozbudowany w 2024 roku.

Materiał Promocyjny