Jak ustaliła PAP w źródłach zbliżonych do służb, na czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji zwołał pilną odprawę w siedzibie SOP z szefostwem formacji. Narada ma związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o wydaniu negatywnego stanowiska w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

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Pilna odprawa SOP i ministra Kierwińskiego. Powodem decyzja prezydenta Nawrockiego

- W związku z decyzją prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał w czwartek na godzinę 12:00 pilną odprawę w siedzibie SOP - dowiedziała się PAP.

W odprawie obok Kierwińskiego weźmie udział wiceminister MSWiA Czesław Mroczek.

Wcześniej, po nieprzyjęciu przez prezydenta kandydatury płk. Jackowicza na komendanta SOP, Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa formacji.

We wtorek rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował na platformie X, że prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

We wpisie Leśkiewicz przypomniał, że zgodnie z ustawą szefa SOP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. "Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia" - napisał.

Dodał, że Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Na ten wpis zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński, który na platformie X napisał, że "prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa".

Gen. Radosław Jaworski odwołany ze stanowiska komendanta SOP

W połowie września prezydencki rzecznik informował, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie gen. brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa.

W połowie stycznia 2026 r. MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.

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Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Spod domu w Sopocie, będącego własnością szefa rządu, sprawcy skradli Lexusa. Po kradzieży auta zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP gen. Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Zmiany kadrowe w SOP

To nie jedyne zmiany kadrowe w SOP w tym roku. Na początku lutego MSWiA potwierdziło informacje o odwołaniu czterech dyrektorów kluczowych pionów w formacji oraz jednego zastępcy. Ma to związek z audytem zleconym w SOP, który według rzeczniczki MSWiA Karoliny Gałeckiej był miażdżący.

SOP powołano ustawą z 8 grudnia 2017 r. Z dniem 1 lutego 2018 r. zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.