Z tego artykułu dowiesz się: Ile zarabiają zarządy na GPW.

Które spółki płacom menedżerom najwięcej.

Gdzie pensje wzrosły najmocniej.

Jakie są perspektywy na 2026 r.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 6,8 proc. rok do roku, wyraźnie powyżej rynkowych oczekiwań – wynika z najnowszych danych opublikowanych w czwartek przez GUS. To najwyższy odczyt w 2026 r. Czas pokaże, czy w kolejnych miesiącach płace będą dalej rosły tak szybko, podbijając koszty przedsiębiorcom, którzy już teraz odczuwają zawirowania związane z wysokimi cenami surowców i paliw.

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Dotyczy to również spółek giełdowych. Symbolicznie pokazują to dane o wynagrodzeniach dla kadry zarządzającej. Choć wynagrodzenia rosną, to ich dynamika drugi rok z rzędu pozostaje wyraźnie niższa od obserwowanej w latach poprzednich – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez firmę Grant Thornton.

Wynagrodzenia zarządów na GPW. Ile zarobili menedżerowie w 2025 r.

W 2025 r. średnio spółka z rynku głównego GPW wypłaciła swoim zarządom 4,19 mln zł brutto, uwzględniając wynagrodzenie podstawowe oraz premie i inne składniki zmienne. W przeliczeniu na członka zarządu jest to 956,9 tys. zł brutto, czyli o 4,4 proc. więcej niż w 2024 r. oraz o 0,7 proc. więcej niż w 2023 r. W dłuższym horyzoncie czasowym dynamika jest zdecydowanie wyższa. I tak np. względem 2009 r. (czyli w ciągu 16 lat) wynosi 83 proc., a wobec przedpandemicznego 2019 r. jest to 55 proc.

Jak wypada ta grupa zawodowa na tle całej gospodarki? To zależy, w jakim ujęciu. Z jednej strony tempo wzrostu płac menedżerów z GPW jest o ponad połowę niższe od zeszłorocznej dynamiki wynagrodzeń w całej gospodarce. Z drugiej jednak pensja giełdowego menedżera jest dziewięciokrotnie wyższa niż przeciętnego pracownika.

Zarobki menedżerów rosną wolniej niż płace w całej gospodarce

Na wynagrodzenia zarządów warto spojrzeć również przez pryzmat wyników wypracowywanych przez firmy. Po słabym 2024 r. w zeszłym roku średni wynik finansowy spółki z GPW wzrósł o 37 proc. Mimo poprawy zysków, na każdy 1 tys. zł wynagrodzenia zarządu przypadło 216 tys. zł wyniku finansowego spółki, czyli o 12 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jak wyglądają statystyki bazujące na przychodach? W 2025 r. każdy tysiąc złotych wynagrodzenia brutto dla członków zarządu wygenerował 2,8 mln zł przychodów spółek. To mniej niż rekordowe 3,4 mln zł w 2023 r. oraz mniej niż 3,2 mln zł w 2024 r., ale więcej niż w latach 2020–2022. Zdaniem ekspertów oznacza to, że mimo pogorszenia wyników względem rekordowego okresu, tak obliczana „efektywność” zarządów wciąż pozostaje relatywnie wysoka na tle wcześniejszych lat. I nie przekłada się w pełni na płace zarządów.

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– Ich dynamika wyhamowała i to drugi rok z rzędu. Odczytywałbym to jako oznakę większej ostrożności rad nadzorczych i stopniowego urealniania polityki płacowej. W efekcie zarobki menedżerów rosną wolniej niż płace w całej gospodarce – komentuje Jan Letkiewicz, partner zarządzający Grant Thornton. Dodaje, że kadra zarządzająca spółkami giełdowymi wciąż zarabia nominalnie – w relacji do przychodów czy zysków spółek – podobnie jak przed pandemią, a przecież skumulowana inflacja w latach 2019–2025 wyniosła aż 53 proc.

Orlen i CD Projekt na czele. Które spółki z GPW płacą zarządom najwięcej

Na rynku głównym GPW obecnie notowane są 403 spółki – w tym 384 krajowe warte łącznie 1,4 bln zł i 19 zagranicznych wycenianych na 1,56 bln zł. Największym krajowym emitentem jest Orlen, którego kapitalizacja sięga 179 mld zł. To również ta spółka jest rekordzistką wśród emitentów, jeśli chodzi o łączne wynagrodzenie zainkasowane przez zarząd w 2025 r. Grant Thornton oszacował tę kwotę na 93,1 mln zł. Na drugim miejscu uplasował się CD Projekt (53,1 mln zł), a dalej Santander BP (obecnie Erste BP – 35,7 mln zł) i Żabka (27 mln zł). Na kolejnych pozycjach znalazły się: Asseco Poland (26,9 mln zł), PKO BP (24,9 mln zł) oraz Inter Cars (23,3 mln zł). W niemal stu spółkach wynagrodzenia zarządu za 2025 r. nie przekraczały 1 mln zł.

Łączne wynagrodzenie zarządów w poszczególnych firmach może się mocno różnić chociażby dlatego, że różna jest liczba osób zasiadających w tym organie. Ale nawet w takim ujęciu zdecydowanym liderem pozostaje Orlen z kwotą 9,3 mln zł (wzrost rok do roku z 8,5 mln zł). Wicelider też jest bez zmian. Na jednego członka zarządu w CD Projekcie przypada kwota 7,6 mln zł. Natomiast na kolejnych miejscach znalazły się takie firmy jak: Polenergia, Inter Cars, Santander BP, Żabka, Develia, Dom Development, Orzeł Biały i PKO BP.

Średnie łączne wynagrodzenie zarządu w 2025 r. wyniosło wspomniane już 4,2 mln zł, jednak mediana była o połowę niższa. Tak wysoka średnia i dużo niższa mediana to skutek wyjątkowo wysokich wartości skrajnych – czyli kwot w Orlenie i CD Projekcie, które podbijają statystyki.

Podobnie w przeliczeniu na członka zarządu: średnia wynosi 1 mln zł, a mediana jest o 39 proc. niższa i wynosi 580 tys. zł.

W tych spółkach wynagrodzenia zarządów wzrosły najmocniej

Intuicyjnie można założyć, że im większa spółka, tym wyższe płace zarządów. Wydaje się to rozsądne, bo im większy i bardziej złożony biznes, tym trudniej nim się zarządza i tym większą się ponosi odpowiedzialność. Dane Grant Thornton potwierdzają tę zależność, ale pokazują również ciekawe zjawisko: wzrost wynagrodzeń nie jest proporcjonalny do wzrostu przychodów. Innymi słowy, istnieje „sufit” wynagrodzeń zarządów nawet w największych spółkach giełdowych.

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Ciekawych wniosków dostarcza też analiza największych zmian wynagrodzeń. Najmocniej poszły one w górę w spółce Stalexport Autostrady (+288 proc.). Trzycyfrową dynamikę odnotowano też w Sanwilu, XTPL, Polenergii, Ipopemie, MFO, Dr. Miele, DataWalk, Tauronie i Sygnity.

Łącznie wynagrodzenia członków zarządu wzrosły w 138 spółkach, spadły w 143, a w 23 pozostały bez zmian.