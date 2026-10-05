W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Merz i niemiecki biznes w Kijowie. Berlin chce wzmacniać Ukrainę

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z niezapowiedzianą wizytą przyjechał w niedzielę do Kijowa, deklarując wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Niemcy przekażą Ukrainie nowy pakiet pomocy o wartości 1 mld euro. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na wspólną produkcję bezzałogowców do zwalczania dronów z napędem odrzutowym, dostawy broni dalekiego zasięgu, sprzęt telekomunikacyjny oraz odbudowę infrastruktury energetycznej.

Merzowi towarzyszyła minister gospodarki Katherina Reiche oraz przedstawiciele niemieckiego sektora zbrojeniowego i energetycznego. Skład delegacji ma znaczenie gospodarcze. Berlin chce, aby środki przeznaczane na pomoc dla Ukrainy, zarówno z Niemiec, jak i z funduszy UE, w możliwie dużym stopniu trafiały do niemieckich firm. W Kijowie porozumienia podpisał m.in. Siemens Energy. Niemiecki model zakłada więc połączenie wsparcia dla Ukrainy z interesami własnego przemysłu. Dla firm oznacza to możliwość udziału w odbudowie infrastruktury energetycznej oraz rozwoju ukraińskiego sektora obronnego.

Wizyta Merza miała również wymiar polityczny i symboliczny. Nastąpiła krótko po komunikacie rosyjskiego MSZ, które wezwało dyplomatów i obcokrajowców do opuszczenia Kijowa oraz ostrzegło przed zwiększeniem częstotliwości rosyjskich ataków powietrznych.

Zakupy z chatbotem mogą być problemem dla mniejszych sklepów

Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga konsumentom w wyszukiwaniu produktów, ale jej rekomendacje mogą być problematyczne dla sprzedawców. Badanie TrustMate.io, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, objęło 200 produktów i wykazało, że w 46 proc. przypadków modele AI dopuszczały się tzw. halucynacji.

Algorytmy miały m.in. wymyślać usterki polskich produktów, a następnie rekomendować zagraniczne alternatywy. Problem nie musi jednak wynikać z jakości samych produktów. Eksperci wskazują, że modele AI często dysponują niewystarczającą ilością danych dotyczących oferty mniejszych sklepów.

Znaczenie mają informacje o produktach, dostępności, serwisie czy opiniach klientów. Platformy i sprzedawcy posiadający rozbudowane bazy danych są dzięki temu łatwiejsi do znalezienia i porównania przez modele językowe. Mniejsze sklepy mogą natomiast zostać pominięte, nawet jeśli oferują konkurencyjne produkty.

Rozwój zakupów z pomocą chatbotów może więc zmienić zasady konkurencji w e-commerce. Dla sprzedawców coraz ważniejsze będzie nie tylko posiadanie dobrej oferty, ale również odpowiednie przygotowanie danych, które mogą być wykorzystywane przez narzędzia sztucznej inteligencji.

Kraje G7 uwolnią zapasy diesla. Chodzi o stabilizację cen

Przywódcy G7 zapowiedzieli uwolnienie z rezerw około 100 mln baryłek oleju napędowego. Decyzja ma pomóc ustabilizować ceny diesla, które w ostatnich tygodniach mocno wzrosły m.in. w związku z ograniczeniami eksportowymi.

Skala operacji jest jednak ograniczona w porównaniu z globalnym zapotrzebowaniem. W 2025 r. światowe zużycie oleju napędowego wynosiło ponad 28 mln baryłek dziennie. Oznacza to, że uwolnienie 100 mln baryłek może przede wszystkim złagodzić napięcia na rynku w krótkim terminie.

Jednocześnie światowe ceny żywności we wrześniu wzrosły do najwyższego poziomu od prawie czterech lat. Według agencji ONZ ds. żywności wpływają na nie zakłócenia logistyczne oraz niekorzystne warunki pogodowe, w tym silne El Niño.

W Europie presja cenowa również rośnie. Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu 3,8 proc. rok do roku i była najwyższa od trzech lat. Podobnie jak w Polsce, jednym z głównych czynników wzrostu cen były paliwa.

Czytaj więcej Polityka G7: Uwolnimy 100 mln baryłek m.in. oleju napędowego Uwolnimy 100 mln baryłek oleju napędowego i innych paliw w ramach Międzynarodowej Agencji Energetycznej - przekazały we wspólnym oświadczeniu państ...

Pekin wszczyna postępowanie antydumpingowe wobec importu z UE

Chińskie ministerstwo handlu wszczęło postępowanie antydumpingowe dotyczące nitrotoluenu importowanego z Unii Europejskiej. Substancja jest wykorzystywana m.in. do produkcji nawozów, leków i barwników.

Według Pekinu postępowanie zostało uruchomione na wniosek chińskich producentów. Decyzja pojawia się jednak w okresie napiętych negocjacji handlowych między Chinami a UE. Jednym z głównych tematów rozmów jest nierównowaga w wymianie handlowej. Postępowanie może więc mieć nie tylko wymiar gospodarczy, ale również negocjacyjny. Bruksela coraz częściej rozważa działania mające ograniczyć zależność od Chin, a Pekin odpowiada własnymi instrumentami handlowymi.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.