Materiał powstał we współpracy z Pracuj.pl

Może wydawać się paradoksalne, że konferencję serwisu Pracuj.pl, poświęconą wpływowi sztucznej inteligencji na rynek pracy i nowym narzędziom AI w rekrutacji, zorganizowano pod hasłem Human Forward Summit. Jak zwracał uwagę Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj, narracja wokół AI zaczyna się jednak zmieniać: zamiast zapowiadanej „apokalipsy” rynku pracy obserwujemy m.in. rozwój stanowisk związanych z AI.

Rekrutacja z AI, lecz z decyzją człowieka

Zarówno globalne analizy, jak też badania i codzienne obserwacje ekspertów Grupy Pracuj dowodzą, że pomimo rosnącego wpływu sztucznej inteligencji na to, jak pracujemy i szukamy nowych możliwości zawodowych, w rozwoju AI coraz bardziej widać potrzebę udziału człowieka.

Jest ona dobrze widoczna także w rekrutacji, która jest kluczowym procesem w firmie. I chociaż pracodawcy na coraz większą skalę sięgają w tym procesie po wsparcie narzędzi AI, to o wyborze konkretnych pracowników decydują już ludzie. To samo dotyczy kandydatów – według badania Pracuj.pl, tylko 13 proc. z nich dopuszcza rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez AI. Jak zaznaczał Paweł Moszyński, Chief Product Officer w Grupie Pracuj, wprawdzie kandydaci chętnie korzystają z funkcjonalności AI w Pracuj.pl, ale odrzucili opcję automatycznych aplikacji – sami chcą decydować, gdzie aplikują.

Jak więc AI wpłynie na rynek pracy? Przemysław Gacek zwrócił uwagę, że od „wybuchu” rewolucji AI pod koniec 2022 r., w Polsce zwiększyło się zatrudnienie w zawodach związanych z pracą umysłową, w tym także tych rutynowych – wskazywanych jako najbardziej narażone na konkurencję AI.

Co prawda skala wdrożeń AI w polskich firmach jest jeszcze niewielka; według danych z wrześniowego badania Pracuj.pl, aż 70 proc. pracowników nigdy nie korzystało z żadnych narzędzi ani funkcji AI w pracy, a ponad połowa (53 proc.) nie słyszała o żadnym wdrożeniu AI w ich firmie.

– Technologia jest zazwyczaj szybciej gotowa na zmiany niż większość pracowników - mówiła Elżbieta Flasińska, dyrektorka HR w Grupie Pracuj. Według niej najchętniej wdrażają AI osoby, które mają do niej najłatwiejszy dostęp. W Polsce są to głównie pracownicy biurowi i umysłowi. 55 proc. z nich (czyli ok. 4 mln osób) często albo codziennie korzysta z narzędzi AI, na czele z dobrze zarabiającymi mieszkańcami dużych miastach, w tym zwłaszcza specjalistami z IT i marketingu.

Bardziej efektywni i zapracowani

Chociaż większość, bo 69 proc. regularnych użytkowników AI ogranicza się do prostych promptów i poleceń, to nawet takie mało zaawansowane wykorzystanie AI poprawia ich efektywność, pozwalając zaoszczędzić ok. jednej piątej czasu pracy. Problem w tym, że ten zaoszczędzony czas prawie dwie piąte pracowników przeznacza na wykonanie większej liczby bieżących zadań, szczególnie, że co czwarty ma teraz więcej obowiązków.

Przemysław Gacek zwracał uwagę na potwierdzający się w rozwoju sztucznej inteligencji paradoks Jevonsa: dzięki AI pracujemy szybciej i efektywniej, ale wraz ze wzrostem produktywności rosną też oczekiwania. Dlatego też coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji nie oznacza, że pracy będzie dużo mniej, choć część zawodów i stanowisk zniknie, a już dziś koszty transformacji AI ponoszą juniorzy (zwłaszcza w IT i w obsłudze klienta).

Jednak dużo więcej ról i stanowisk zostanie przeprojektowanych. – AI nie zabiera ludziom pracy, ale ją zmienia podkreślał prezes Gacek zwracając uwagę, że obecnie już 4 proc. ofert pracy na Pracuj.pl – dwukrotnie więcej niż przed rokiem – wymaga kompetencji AI.

Pomimo rosnącego nacisku na kompetencje AI nie zniknie zapotrzebowanie na „miękkie” – ludzkie umiejętności.

– Human Forward rozumiemy jako wzmacnianie ludzi, w tym rozwój kompetencji miękkich, choć przy wyraźnym wpisaniu AI w realia, w których przyszło nam dzisiaj funkcjonować – mówiła Elżbieta Flasińska, zwracając uwagę na wskazane przez regularnych użytkowników AI cechy, które będą kluczowe w najbliższych pięciu latach. Najczęściej podkreślali kreatywność i tworzenie autorskich rozwiązań (51 proc.), elastyczność i zdolność adaptacji (49 proc.) i krytyczne myślenie (47 proc.).

Także Przemysław Gacek wśród umiejętności kluczowych w czasach sztucznej inteligencji wymienia krytyczne myślenie, trafne definiowanie problemów, praktyczną biegłość w AI i gotowość do ciągłego uczenia się, która – jak zaznaczał jest też podstawą sukcesu Grupy Pracuj.

Ta gotowość do nauki, do szukania nowych rozwiązań przekłada się też na rozwój Pracuj.pl, który – jak przypomniał Paweł Moszyński – już przed dekadą wprowadzał AI w swoich systemach rekomendowania ofert pracy, a dzisiaj przekształca się z portalu pracy w agenta kariery i rekrutacji. Dzisiaj AI wspiera użytkowników Pracuj.pl na każdym etapie poszukiwania pracy – od rekomendacji ofert najlepiej dopasowanych do ich oczekiwań, przez stworzenie profesjonalnego CV, po pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Według danych Pracuj.pl, w ciągu ostatnich dwóch lat prawie połowa kandydatów przygotowała CV z pomocą sztucznej inteligencji, 30 proc. skorzystało z jej wsparcia w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, a 18 proc. wspierało się sztuczną inteligencją przy testach i zadaniach rekrutacyjnych.

Jak zapowiedział Paweł Moszyński, już wkrótce użytkownicy serwisu będą mogli czatować z Pracuj.pl, który szykuje też ofertę dla pasywnych kandydatów. Tym, którzy nie szukają pracy, ale chcą wiedzieć, co się dzieje na rynku pracy agenci AI będą dostarczać bieżącą wiedzę o medianach wynagrodzeń, trendach kompetencyjnych i dynamice danej branży.

Materiał powstał we współpracy z Pracuj.pl