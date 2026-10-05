Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 4 na 5 października:

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Są wyniki I tury wyborów prezydenckich w Brazylii

Nieco ponad 47 proc. głosów zdobył w I turze wyborów prezydenckich w Brazylii senator Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. W II turze wyborów zmierzy się on z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą, który otrzymał nieco ponad 45 proc. głosów. Żaden inny kandydat nie przekroczył w wyborach 3 proc. poparcia.

Syn byłego prezydenta chce uszczuplić administrację publiczną, dokonać cięć podatkowych i przeprowadzić probiznesowe reformy. Flavio Bolsonaro zapowiada także zacieśnienie relacji z USA i twardą walkę z brutalną przestępczością, którą Brazylijczycy wskazywali przed wyborami jako najpoważniejszy problem. Jego ojciec został skazany na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu.

Komentatorzy zwracają uwagę, że w I turze wyborów prezydenckich Brazylijczycy oddali w niedzielę ponad 2,2 mln głosów „na nikogo” i ponad 3,6 mln głosów nieważnych, znacznie więcej niż w poprzednich wyborach z 2022 roku. Dziennik „El País” ocenił, że odzwierciedla to głęboką polaryzację kraju, w którym wielu obywateli nie chce być reprezentowanych przez żadnego z dwóch głównych kandydatów.

Nocny alert dla mieszkańców województwa lubelskiego

Do użytkowników telefonii komórkowej w województwie lubelskim nad ranem 5 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o rosyjskim ataku na Ukrainie i o operowaniu w przestrzeni powietrznej RP polskiego lotnictwa. „Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmiał komunikat.

Alert został rozesłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego. Otrzymały go osoby przebywające w pow.: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlasce, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim i lubartowskim. RCB zaznaczyło, że wiadomość wysłano również w języku angielskim.

Alert został odwołany po ok. 20 minutach.

Amerykańskie bombowce B-1 odleciały z Wielkiej Brytanii

Przedstawiciel Pentagonu, wypowiadając się anonimowo, poinformował, że amerykańskie bombowce stacjonujące w bazie Fairford w Wielkiej Brytanii odleciały do swoich macierzystych baz w USA.

Wycofanie amerykańskich bombowców z Wielkiej Brytanii to następstwo postępowania w sprawie incydentu, do którego doszło w pobliżu bazy. W zeszłym tygodniu w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą brytyjskie i irańskie obywatelstwo pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Pod koniec września w pobliżu bazy zatrzymano kilku mężczyzn pod zarzutem przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi.

Obserwatorzy ruchu lotniczego (np. Military Air Tracking Alliance) odnotowali w niedzielę odlot z brytyjskiej bazy wielu bombowców typu B-1.

W USA zatrzymano kobietę, która szpiegowała syna prezydenta Tajwanu

34-letnią Wanying Zhang, znaną też jako Heather, FBI aresztowało na lotnisku w Los Angeles, przed jej wylotem do Chin. Kobieta jest oskarżona o szpiegowanie, na zlecenie Chin, syna prezydenta Tajwanu.

Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że Zhang w 2025 roku pojechała do Seattle i, działając na polecenie chińskich władz, wysłała Chińczykom zdjęcia i nagrania przedstawiające syna prezydenta Tajwanu i jego rodzinę, a także informacje na temat numeru rejestracyjnego jego samochodu. Kobieta miała „stosować techniki wywiadowcze”, by uniknąć wykrycia, nigdy też nie zgłosiła władzom w Waszyngtonie, że działa na rzecz chińskiego rządu – przekazał w wydanym oświadczeniu Bill Essayli, pierwszy zastępca prokuratora federalnego w Centralnym Dystrykcie Kalifornii. W poniedziałek 34-latka stanie przed sądem w Los Angeles.

42 proc. mieszkańców Wenezueli nie ufa żadnemu politykowi

Żadnemu politykowi nie ufa ponad 40 proc. mieszkańców Wenezueli – wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu ośrodka badawczego CID Gallup. Zgodnie z sondażem wśród polityków, którzy cieszą się zaufaniem, pierwsze miejsce zajmuje liderka opozycji demokratycznej Maria Corina Machado, którą za swoją ulubioną i godną zaufania polityczką uważa 26 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu w badaniu uplasował się inny opozycjonista – Edmundo Gonzalez Urrutia. Za swojego ulubionego polityka uważa go 6 proc. ankietowanych. Z kolei dotychczasowy przywódca Wenezueli Nicolas Maduro zajął trzecie miejsce wśród ankietowanych z poparciem na poziomie 5 proc.