Wbrew sondażom, które dawały niewielką przewagę Luli w I turze (tuż przed wyborami zmalała ona jednak do rozmiarów błędu statystycznego), to syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, senator Flavio Bolsonaro, dostał w niedzielę więcej głosów. Po przeliczeniu 99,7 proc. oddanych w wyborach głosów Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) podał, że Bolsonaro uzyskał poparcie na poziomie 47,03 proc. głosów, a urzędujący prezydent uzyskał 45,16 proc. głosów. Żaden inny kandydat startujący w wyborach nie przekroczył 3 proc. poparcia.

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Flavio Bolsonaro zapowiada „przywrócenie demokracji”. Lula mówi o dogrywce

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego wyniku. Ponad 56 milionów Brazylijczyków zagłosowało za zmianą (...) Nie mogę się doczekać, by za trzy tygodnie przywrócić demokrację – skomentował wyniki syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Jego ojciec został skazany na 27 lat więzienia za przygotowanie zamachu stanu po poprzednich wyborach prezydenckich, w których przegrał z Lulą.

Bolsonaro zwycięstwa w I turze wyborów pogratulował jego polityczny sojusznik, prezydent Argentyny Javier Milei. We wpisie na platformie X określił Brazylijczyka jako „drogiego przyjaciela”.

Urzędujący prezydent przyznał, że liczył na większe poparcie. Zapowiedział jednocześnie walkę o wygranie II tury. – Rozgrywka trwa. Jesteśmy teraz w dogrywce – stwierdził. 80-letni Lula, jeden z symboli latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa. Zapowiada kontynuację i rozszerzanie obecnej polityki rządu, w tym programów socjalnych i wielostronnej współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej Polityka Brazylią będzie rządził ten, kto lepiej poradzi sobie na TikToku Na ostatniej prostej przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Brazylii 81-letni, trzykrotny prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i prawie dwa raz...

Druga tura wyborów odbędzie się 25 października. Sondaże wskazują, że obaj kandydaci uzyskają w niej bardzo zbliżone poparcie.

Komentując wyniki I tury wyborów dziennik „Folha de Sao Paulo” zwrócił uwagę, że od czasu powrotu do demokracji w Brazylii po dyktaturze wojskowej z lat 1964-1985 żadnych wyborów prezydenckich nie wygrał kandydat, który w pierwszej turze zajął drugie miejsce.

Co zapowiada Flavio Bolsonaro? Syn byłego prezydenta chce uszczuplić administrację publiczną, dokonać cięć podatkowych i przeprowadzić probiznesowe reformy.



Flavio Bolsonaro zapowiada także zacieśnienie relacji z USA i twardą walkę z brutalną przestępczością, którą Brazylijczycy wskazywali przed wyborami jako najpoważniejszy problem.

Rodzina Jaira Bolsonaro wchodzi do parlamentu. Żona, dwóch synów i brat zdobywają mandaty

Oprócz prezydenta i wiceprezydenta, Brazylijczycy wybierali w niedzielę również wszystkich 513 członków Izby Deputowanych i 54 z 81 senatorów, a także gubernatorów stanów i członków stanowych parlamentów. Stanowisko gubernatora stanu Sao Paulo, uznawanego za najważniejszy ośrodek gospodarczy kraju, utrzymał były minister infrastruktury z rządu Jaira Bolsonaro, Tarcisio de Freitas. Z kolei sędzia i senator Sergio Moro, również uważany za politycznego stronnika Bolsonaro, został wybrany na gubernatora stanu Parana.

Miejsca w Kongresie wywalczyło czterech członków rodziny byłego prezydenta Bolsonaro – jego żona Michelle zdobyła mandat w brazylijskim Senacie, reprezentując Dystrykt Federalny. Miejsce w Senacie wywalczył również jeden z jego synów, Carlos, a inny, Jair Renan, dostał się do Izby Deputowanych. Posłem został także brat Jaira Bolsonaro, Renato.

Komentatorzy zwracają uwagę, że w I turze wyborów prezydenckich Brazylijczycy oddali w niedzielę ponad 2,2 mln głosów „na nikogo” i ponad 3,6 mln głosów nieważnych, znacznie więcej niż w poprzednich wyborach z 2022 roku. Dziennika „El Pais” ocenił, że odzwierciedla to głęboką polaryzację kraju, w którym wielu obywateli nie chce być reprezentowanych przez żadnego z dwóch głównych kandydatów.

Amerykańska agencja AP oceniła, że używany w Brazylii elektroniczny system głosowania po raz kolejny dowiódł swojej efektywności. Wyniki były na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej TSE, a rozstrzygnięcie ogłoszono zaledwie około czterech godzin po zamknięciu lokali wyborczych.