Precedensowy wyrok w Brazylii. Jair Bolsonaro winny planowania puczu

Były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, został w czwartek uznany za winnego planowania przewrotu mającego na celu utrzymanie się przy władzy po przegranej w wyborach 2022 roku.

Publikacja: 11.09.2025 22:32

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro

Foto: Reuters, Adriano Machado

Agnieszka Kazimierczuk

Ten precedensowy wyrok wydała większość sędziów Sądu Najwyższego, zadając cios ruchowi skrajnej prawicy stworzonemu przez Bolsonaro.

Proces ruszył po dwóch latach śledztwa ws. roli Bolsonaro w działaniach podważających wyniki wyborów prezydenckich z 2022 roku, które doprowadziły do zamieszek w Brasilii w styczniu 2023 roku. Wydarzenia z Brasilii porównywano do zamieszek z 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie, gdy tłum zwolenników Donalda Trumpa wtargnął na Kapitol , próbując zablokować zatwierdzenie wyboru Joe Bidena na prezydenta.

Trzech z pięciu sędziów orzekło winę Bolsonaro

Sędzia Carmen Lucia określiła tę rozprawę jako symboliczne spotkanie Brazylii z jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, wskazując, że działania Bolsonaro miały na celu podważenie demokracji i instytucji państwowych. Trzech z pięciu sędziów orzekło winę byłego prezydenta w pięciu zarzutach, w tym uczestnictwa w zbrojnej organizacji przestępczej, próby przemocowego obalenia demokracji, organizacji puczu oraz niszczenia mienia rządowego i dóbr kultury. Jeden sędzia go uniewinnił, a jeden głos jeszcze pozostał do oddania.

Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii, przemawia do swoich zwolenników
Polityka
Prezydent Brazylii: Tylko Bóg może odebrać mi stanowisko

Sędziowie mają podjąć decyzję co do wysokości kary i formy odbywania jej –może sięgnąć nawet 40 lat więzienia. Bolsonaro obecnie przebywa w areszcie domowym, związanym z inną sprawą. Wyrok ten może zostać zakwestionowany przez sędziego Luiz Fuxa, który jako jedyny dotąd uniewinnił byłego prezydenta, co mogłoby opóźnić finał procesu, zbliżając go do wyborów prezydenckich w 2026 roku, w których Bolsonaro zapowiada start pomimo zakazu kandydowania.

W 2023 roku brazylijski Najwyższy Sąd Wyborczy  wykluczył go z kandydowania do 2030 roku za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat systemu elektronicznego głosowania.

Sąd Najwyższy broni demokracji

Skazanie Bolsonaro jest wyrazem polityki brazylijskich sędziów na rzecz ochrony młodej demokracji  przed atakami skrajnej prawicy, która m.in. szerzy dezinformację i podburza społeczeństwo. Proces i wyroki wobec byłego prezydenta i jego sojuszników to punkt kulminacyjny tej strategii – pisze Reuters.

Procesowi przewodzi sędzia Alexandre de Moraes, postać znana ze zdecydowanej postawy wobec Bolsonaro i jego zwolenników. Jego działania zyskały poparcie lewicy, ale zarazem zostały ostro skrytykowane przez prawicę jako przejaw politycznych prześladowań.

Razem z Bolsonaro uznano za winnych również siedmiu jego współpracowników, w tym pięciu oficerów armii. To pierwszy od niemal 140 lat przypadek, gdy brazylijskie wojsko spotkało się z karą za próbę obalenia systemu demokratycznego.

Luiz Inacio Lula da Silva
Polityka
Brazylia udziela Stanom Zjednoczonym lekcji demokracji

Syn Bolsonaro wieszczy amerykańskie sankcje

Brazylijski kongresmen Eduardo Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, powiedział Agencji Reuters, że spodziewa się dodatkowych sankcji USA wobec brazylijskich urzędników po skazaniu jego ojca za planowanie zamachu stanu.

Ostrzegł, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zagłosowali za skazaniem byłego prezydenta, mogą zostać objęci sankcjami na mocy Ustawy Magnickiego (prawo międzynarodowe, które pozwala na nakładanie sankcji na osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka – red.), którą administracja Trumpa zastosowała wcześniej wobec sędziego Alexandre'a de Moraesa, sędziego nadzorującego tę sprawę.

Młody Bolsonaro przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych na początku tego roku, aby uzyskać wsparcie prezydenta Donalda Trumpa w celu wstrzymania postępowania karnego przeciwko ojcu.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Południowa Brazylia Osoby Jair Bolsonaro

