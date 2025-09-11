Precedensowy wyrok w Brazylii. Jair Bolsonaro winny planowania puczu

Ten precedensowy wyrok wydała większość sędziów Sądu Najwyższego, zadając cios ruchowi skrajnej prawicy stworzonemu przez Bolsonaro.

Proces ruszył po dwóch latach śledztwa ws. roli Bolsonaro w działaniach podważających wyniki wyborów prezydenckich z 2022 roku, które doprowadziły do zamieszek w Brasilii w styczniu 2023 roku. Wydarzenia z Brasilii porównywano do zamieszek z 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie, gdy tłum zwolenników Donalda Trumpa wtargnął na Kapitol , próbując zablokować zatwierdzenie wyboru Joe Bidena na prezydenta.

Trzech z pięciu sędziów orzekło winę Bolsonaro

Sędzia Carmen Lucia określiła tę rozprawę jako symboliczne spotkanie Brazylii z jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, wskazując, że działania Bolsonaro miały na celu podważenie demokracji i instytucji państwowych. Trzech z pięciu sędziów orzekło winę byłego prezydenta w pięciu zarzutach, w tym uczestnictwa w zbrojnej organizacji przestępczej, próby przemocowego obalenia demokracji, organizacji puczu oraz niszczenia mienia rządowego i dóbr kultury. Jeden sędzia go uniewinnił, a jeden głos jeszcze pozostał do oddania.

Sędziowie mają podjąć decyzję co do wysokości kary i formy odbywania jej –może sięgnąć nawet 40 lat więzienia. Bolsonaro obecnie przebywa w areszcie domowym, związanym z inną sprawą. Wyrok ten może zostać zakwestionowany przez sędziego Luiz Fuxa, który jako jedyny dotąd uniewinnił byłego prezydenta, co mogłoby opóźnić finał procesu, zbliżając go do wyborów prezydenckich w 2026 roku, w których Bolsonaro zapowiada start pomimo zakazu kandydowania.