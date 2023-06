Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro z zakazem ubiegania się o urząd do 2030 roku

Sędziowie zagłosowali w piątek za uniemożliwieniem skrajnie prawicowemu byłemu prezydentowi Brazylii Jairowi Bolsonaro ponownego ubiegania się o urząd po orzeczeniu, że nadużył on swojej władzy i poddał w bezpodstawną wątpliwość funkcjonujący w kraju elektroniczny system głosowania.

Decyzja sądu oznacza, że 68-letni Bolsonaro nie będzie mógł startować w wyborach do 2030 roku.

Czterech z siedmiu sędziów najwyższego sądu wyborczego w kraju przyznało,że Bolsonaro nadużył swojej władzy, wykorzystując rządowe kanały komunikacji do promowania swojej kampanii i zasiewania wątpliwości co do głosowania.

Bolsonaro przysługuje prawo do odwołania się do Sądu Najwyższego. - To niesprawiedliwość wobec mnie, mój Boże w niebie! Wskażcie mi coś konkretnego, co zrobiłem przeciwko demokracji - mówił w czwartek w stolicy kraju.