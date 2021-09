Przemawiając w trakcie demonstracji, zorganizowanych w Dniu Niepodległości kraju sugerował m.in. że odda władzę dopiero, gdy umrze.



Reklama

W Brasilii Bolsonaro groził stojącemu na czele Sądu Najwyższego sędziemu Luizowi Fuksowi.



- Albo stojący na czele sądownictwa weźmie w karby swoich sędziów, albo będzie cierpiał - powiedział, nie rozwijając myśli. Prezydent odnosił się w ten sposób do orzeczeń sędziego Sądu Najwyższego, Alexandre de Moraesa niekorzystnych dla powiązanych z administracją osób przebywających w areszcie, w związku z toczącym się śledztwem.



W Sao Paulo Bolsonaro zapowiedział, że nie będzie stosował się do wyroków De Moraesa, co prawnicy uznają za zachowanie niezgodne z konstytucją kraju.

200 tys. Tyle osób brało udział w prorządowej demonstracji w Brasilii

Reklama

- Musimy - tak, bo mówię w waszym imieniu - doprowadzić do tego, by wszyscy "polityczni więźniowie" zostali uwolnieni. Prezydent nie będzie dłużej stosował się (do wyroków Alexandre de Moraesa). Cierpliwość naszego narodu się wyczerpała - powiedział Bolsonaro.



W demonstracjach w Sao Paulo miało wziąć udział 125 tysięcy osób. Wielu z nich miało transparenty z hasłami wymierzonymi w Sąd Najwyższy i De Moraesa.



W Brasilii w demonstracji brało udział 200 tysięcy osób.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro trafił do szpitala Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro trafił w środę do szpitala w związku z bólami brzucha.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

- Albo sędzia (De Moraes) się dostosuje, albo poprosimy go, żeby odszedł - zapowiedział Bolsonaro.



Bolsonaro mówiąc o swojej politycznej przyszłości stwierdził, że "tylko Bóg może odebrać mu stanowisko". Dodał, że "nigdy nie zostanie aresztowany".



Reklama

Prezydent Brazylii, który - według sondaży - nie ma szans na reelekcję, chce, aby wybory w Brazylii odbyły się zgodnie z przepisami prawa wyborczego, które zostało odrzucone przez parlament. Bolsonaro twierdzi, że "nie będzie uczestniczył w farsie" jaką są wybory na podstawie obecnych przepisów.