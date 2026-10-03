Jak wynika z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Oulu w Finlandii, ryzyko utraty zdrowia, a w konsekwencji przejścia na rentę, jest nawet o 70 proc. wyższe w przypadku osób dyżurujących na zmianach wieczornych i nocnych niż w przypadku tych rozpoczynających pracę rano.

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Zaburzony zegar biologiczny i przewlekły brak snu

Według autorów badań prawdopodobną przyczyną tak dużego wzrostu ryzyka utraty zdrowia jest zakłócenie naturalnego rytmu dobowego. Gorszy stan fizyczny naukowcy wiążą także z większą liczbą wyzwań w życiu zawodowym niż w przypadku osób pracujących w standardowych godzinach.

Badania wskazują, że zaburzenia wewnętrznego zegara biologicznego przekładają się na trudności z zasypianiem. Osoby pracujące w nocy są przez to również bardziej narażone na wiele chorób psychicznych i fizycznych.

Badania przeprowadzono na dużej grupie osób

Jak wynika z najnowszej publikacji fińskiej uczelni, w badaniu przeanalizowano dane łącznie ponad 5,6 tys. osób. Wśród nich blisko 2,6 tys. stanowili mężczyźni, natomiast ponad 3 tys. – kobiety.

Wykorzystano w tym celu dane medyczne osób pochodzących z północnej Finlandii i urodzonych w połowie lat 60. ubiegłego wieku.