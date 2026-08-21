GUS poinformował, że cena targowiskowa ziemniaków wyniosła 157,34 zł za dt i była o 4,0 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Mimo wzrostu w ujęciu miesięcznym pozostawała jednak o 17,8 proc. niższa niż w lipcu 2025 r.

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Niewielki wzrost odnotowano również w przypadku żywca wołowego. Rolnicy uzyskiwali na targowiskach średnio 12,17 zł za kg, co oznacza wzrost o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca oraz o 2,9 proc. rok do roku. Był to jeden z nielicznych produktów, których cena była wyższa niż przed rokiem.

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Ceny zbóż nadal pozostawały pod presją. Za pszenicę płacono na targowiskach średnio 103,39 zł za dt, czyli o 1,2 proc. mniej niż w czerwcu i o 9,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Cena żyta wyniosła 77,60 zł za dt, co oznacza spadek odpowiednio o 1,5 proc. w ujęciu miesięcznym i o 12,4 proc. w skali roku.

Ceny zbóż w dół, ziemniaki drożej niż miesiąc wcześniej

Tańsze były również pozostałe zboża. Cena jęczmienia obniżyła się o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca i o 9,4 proc. rok do roku, pszenżyta odpowiednio o 0,8 proc. i 11,1 proc., a owsa o 2,1 proc. i 14,5 proc.

Wyjątkiem wśród zbóż była kukurydza. Jej cena na targowiskach wyniosła 121,25 zł za dt i wzrosła o 0,6 proc. w porównaniu z czerwcem, choć nadal była o 4,7 proc. niższa niż przed rokiem.

Według GUS w lipcu 2026 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach dominowały spadki cen produktów rolnych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na rynku targowiskowym wyjątkiem był przede wszystkim żywiec wołowy, którego cena przewyższała poziom sprzed roku.