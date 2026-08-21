Ceny zbóż lecą w dół. Jeden produkt wyraźnie wyłamuje się z trendu
GUS poinformował, że cena targowiskowa ziemniaków wyniosła 157,34 zł za dt i była o 4,0 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Mimo wzrostu w ujęciu miesięcznym pozostawała jednak o 17,8 proc. niższa niż w lipcu 2025 r.
Niewielki wzrost odnotowano również w przypadku żywca wołowego. Rolnicy uzyskiwali na targowiskach średnio 12,17 zł za kg, co oznacza wzrost o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca oraz o 2,9 proc. rok do roku. Był to jeden z nielicznych produktów, których cena była wyższa niż przed rokiem.
Czytaj więcej
Dziś na rynku żywności panuje deflacja: ceny są tu średnio o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem, przy ogólnym poziomie inflacji 3 proc. Za rok jedna...
Ceny zbóż nadal pozostawały pod presją. Za pszenicę płacono na targowiskach średnio 103,39 zł za dt, czyli o 1,2 proc. mniej niż w czerwcu i o 9,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Cena żyta wyniosła 77,60 zł za dt, co oznacza spadek odpowiednio o 1,5 proc. w ujęciu miesięcznym i o 12,4 proc. w skali roku.
Tańsze były również pozostałe zboża. Cena jęczmienia obniżyła się o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca i o 9,4 proc. rok do roku, pszenżyta odpowiednio o 0,8 proc. i 11,1 proc., a owsa o 2,1 proc. i 14,5 proc.
Wyjątkiem wśród zbóż była kukurydza. Jej cena na targowiskach wyniosła 121,25 zł za dt i wzrosła o 0,6 proc. w porównaniu z czerwcem, choć nadal była o 4,7 proc. niższa niż przed rokiem.
Według GUS w lipcu 2026 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach dominowały spadki cen produktów rolnych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na rynku targowiskowym wyjątkiem był przede wszystkim żywiec wołowy, którego cena przewyższała poziom sprzed roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas