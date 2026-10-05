„Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmi treść alertu.

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Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGW nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Według ukraińskich Sił Powietrznych rosyjskie wojska użyły 205 dronów i pocisków, a 172 z nich zostały zestrzelone lub unieszkodliwione. Ataki objęły 13 lokalizacji. Rosyjskie uderzenia były prowadzone m.in. w rejonach położonych w pobliżu polskiej granicy.A! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. OczW nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Według ukraińskich Sił Powietrznych rosyjskie wojska użyły 205 dronów i pocisków, a 172 z nich zostały zestrzelone lub unieszkodliwione. Ataki objęły 13 lokalizacji. Rosyjskie uderzenia były prowadzone m.in. w rejonach położonych w pobliżu polskiej granicy.ekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/tRqS8ViYUh</p>— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) <a href="https://x.com/RCB_RP/status/2107146447132995971?ref_src=twsrc%5Etfw">October 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Według ukraińskich Sił Powietrznych rosyjskie wojska użyły 205 dronów i pocisków, a 172 z nich zostały zestrzelone lub unieszkodliwione. Ataki objęły 13 lokalizacji. Rosyjskie uderzenia były prowadzone m.in. w rejonach położonych w pobliżu polskiej granicy.

W związku z rosyjskim atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek nad ranem alert do mieszkańców województwa lubelskiego. W komunikacie poinformowano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Po zakończeniu zagrożenia alert został odwołany.