Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wysłał do placówek propozycje aneksów finansowych na październik 2026 r. W piśmie dyrektorka oddziału Katarzyna Słodka przyznaje, że „obecny poziom dostępnych w planie na 2026 r. środków nie pozwala na pełne zabezpieczenie finansowania świadczeń do końca bieżącego roku”. Dlatego kwoty zobowiązań w przesłanych aneksach zostały ustalone tylko na jeden miesiąc. Wyjątkiem są programy lekowe i chemioterapia, dla których finansowanie określono do końca roku.

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Jednocześnie dyrektorka Mazowieckiego OW NFZ zapowiada, że warunki finansowe na kolejne miesiące zostaną przesłane w odrębnych aneksach, a "wartość kwot zobowiązań będzie dostosowana do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji Oddziału".

NFZ: Finansowanie umów nie jest zagrożone

Jak zauważa Rynek Zdrowia, oznacza to, że placówki mają kontrakty, ale na dziś w wielu zakresach otrzymają finansowanie tylko na październik. Co więcej, podobne problemy z dopięciem finansów były widoczne już pod koniec 2025 r. W części województw oddziały NFZ miały ograniczone możliwości finansowania świadczeń pod koniec roku, pojawiały się problemy z zapłatą za nadwykonania, a niektóre kontrakty lub ich finansowanie były ustalane jedynie na krótkie okresy.

Jak pisze portal, pismo Mazowieckiego OW NFZ jest więc kolejnym sygnałem szerszego problemu: Fundusz nie ma obecnie w swoim planie finansowym wystarczających środków, aby już teraz zagwarantować pełne finansowanie świadczeń do końca 2026 r.

Centrala NFZ odpowiada w "uspokajającym" tonie, że to, iż teraz Mazowiecki OW NFZ wysłał takie pismo nie oznacza, że sytuacja się nie zmieni. A oddziały muszą wyprzedzająco komunikować o sytuacji. "Zabezpieczenie finansowania umów jest priorytetem dla Narodowego Funduszu Zdrowia i nie jest zagrożone. Jednocześnie Fundusz działa w ramach przepisów prawa, dlatego w przypadku województwa mazowieckiego oddział poinformował placówki medyczne, że aktualnie przedłuża finansowanie na październik br., ponieważ na ten moment ma środki na zabezpieczenie tego miesiąca. Nie oznacza to jednak, że pozostałe dwa miesiące nie zostaną sfinansowane" - wyjaśnił w odpowiedzi dla portalu Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Centrali NFZ Paweł Florek.

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