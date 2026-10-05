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Najazd na Rosję. Tym razem atakują niedźwiedzie

Od początku r. zwierzęta zagryzły już 19 ludzi. Poszczególne regiony formują specjalne grupy do odstrzeliwania ich, ale pojawił się problem. Znaczna część myśliwych jest na wojnie z Ukrainą.

Publikacja: 05.10.2026 18:02

Niedźwiedź w zoo w Krasnojarsku, trzecim co do wielkości mieście Syberii. W syberyjskich regionach k

Niedźwiedź w zoo w Krasnojarsku, trzecim co do wielkości mieście Syberii. W syberyjskich regionach kraju, gdzie zdarza się większość napadów tych drapieżników na ludzi, zaczęto formować specjalne „mobilne oddziały” do odstrzału zwierząt.

Foto: REUTERS/Ilya Naymushin

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Andrzej Łomanowski

– Zwierzęta przestały się bać człowieka. Związane to jest m.in. ze zmniejszeniem albo w ogóle brakiem myśliwych w rejonach zamieszkania niedźwiedzi – mówiła przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa przyrody na specjalnej konferencji „Niedźwiedzie i ludzie”.

Naradę zorganizowała w Moskwie propagandowa agencja TASS, bowiem od wiosny już w prawie połowie regionów Rosji te zwierzęta odwiedziły ludzkie siedziby, atakując mieszkańców. Niektóre dotarły nawet do dużych miast, na przykład półmilionowej stolicy Buriacji Ułan-Ude.

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