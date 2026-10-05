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Niedźwiedź w zoo w Krasnojarsku, trzecim co do wielkości mieście Syberii. W syberyjskich regionach kraju, gdzie zdarza się większość napadów tych drapieżników na ludzi, zaczęto formować specjalne „mobilne oddziały” do odstrzału zwierząt.
– Zwierzęta przestały się bać człowieka. Związane to jest m.in. ze zmniejszeniem albo w ogóle brakiem myśliwych w rejonach zamieszkania niedźwiedzi – mówiła przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa przyrody na specjalnej konferencji „Niedźwiedzie i ludzie”.
Naradę zorganizowała w Moskwie propagandowa agencja TASS, bowiem od wiosny już w prawie połowie regionów Rosji te zwierzęta odwiedziły ludzkie siedziby, atakując mieszkańców. Niektóre dotarły nawet do dużych miast, na przykład półmilionowej stolicy Buriacji Ułan-Ude.
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