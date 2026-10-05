– Zwierzęta przestały się bać człowieka. Związane to jest m.in. ze zmniejszeniem albo w ogóle brakiem myśliwych w rejonach zamieszkania niedźwiedzi – mówiła przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa przyrody na specjalnej konferencji „Niedźwiedzie i ludzie”.

Naradę zorganizowała w Moskwie propagandowa agencja TASS, bowiem od wiosny już w prawie połowie regionów Rosji te zwierzęta odwiedziły ludzkie siedziby, atakując mieszkańców. Niektóre dotarły nawet do dużych miast, na przykład półmilionowej stolicy Buriacji Ułan-Ude.