Hiszpania jako pierwszy kraj na Starym Kontynencie wprowadziła odrębną kategorię czasowej niezdolności do pracy dla kobiet, u których menopauza wiąże się z zaburzeniami zdrowia. Nowe regulacje zapewnią im korzystniejsze warunki otrzymywania świadczeń niż w przypadku standardowego zwolnienia lekarskiego.

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Podstawą zmian jest tzw. dekret królewski z mocą ustawy, obejmujący różne rozwiązania z zakresu zabezpieczenia społecznego. Rząd przyjął go w październiku, a w środę przepisy zatwierdziła Stała Deputacja Kongresu, czyli organ przejmujący kompetencje parlamentu w istotnych sprawach państwowych w okresie między jego rozwiązaniem a wyborem nowego składu. Nowe uprawnienia zaczną obowiązywać 1 grudnia tego roku.

Dokument przewiduje również wprowadzenie odrębnej kategorii czasowej niezdolności do pracy dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.

Hiszpania. Korzystniejsze zasady wypłaty świadczeń przy zwolnieniu z powodu menopauzy

Nowe regulacje różnią się od zasad obowiązujących przy standardowej czasowej niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych. W Hiszpanii za pierwsze trzy dni zwykłego zwolnienia pracownik co do zasady nie otrzymuje świadczenia pieniężnego. Wyjątkiem są sytuacje, w których układ zbiorowy obowiązujący w danym zakładzie pracy przewiduje inne rozwiązania. Od czwartego do 20. dnia zwolnienia świadczenie wynosi 60 proc. podstawy wymiaru, natomiast od 21. dnia wzrasta do 75 proc.

W przypadku nowych kategorii niezdolności do pracy zasady będą korzystniejsze. Ministra ds. integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz wyjaśniła w październiku, że świadczenie będzie wynosiło 60 proc. podstawy wymiaru już od pierwszego dnia, a od 20. dnia wzrośnie do 75 proc.

Saiz podkreśliła, że zmiany dotyczą dużej grupy osób objętych hiszpańskim systemem ubezpieczeń społecznych. – Ponad 10,5 mln kobiet jest objętych systemem ubezpieczeń społecznych, a my odpowiadamy na sytuacje, które były dotąd niewidoczne, jak również na nierówności, których kobiety doświadczały od zawsze i które odtąd będą objęte bardziej odpowiednią ochroną – zaznaczyła Saiz.

Zmiany także dla rodziców i partnerów w nieformalnych związkach

Nowelizacja przepisów zabezpieczenia społecznego wprowadza również ułatwienia dla rodziców sprawujących opiekę nad ciężko chorymi dziećmi. Obecnie mogą oni korzystać z prawa do skrócenia czasu pracy. Po zmianach uprawnienie to będzie można wykorzystywać naprzemiennie przez oboje rodziców lub jednocześnie.

Rozszerzony zostanie także okres, w którym można korzystać z tego rozwiązania. Będzie ono dostępne również po ukończeniu przez dziecko 26 lat, jeżeli ma ono III stopień zależności od pomocy innych osób albo niepełnosprawność wynoszącą co najmniej 65 proc.

Kolejna zmiana dotyczy prawa do renty wdowiej. O świadczenie będą mogli ubiegać się również partnerzy pozostający w nieformalnych związkach, którzy mają wspólne dzieci i są w stanie udokumentować co najmniej dwa lata wspólnego pożycia. Rejestracja związku nie będzie w takim przypadku konieczna.