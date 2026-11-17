Prestiżowe kino w Rzymie odmawia Rosjanom. Powodem powiązania z Kremlem
Portal dziennika „La Repubblica” podał we wtorek, że właściciele kina Barberini w centrum Wiecznego Miasta podjęli decyzję o wycofaniu zgody na wynajem sal na festiwal rosyjskiej kinematografii.
W komunikacie, cytowanym przez gazetę, właściciele kina oświadczyli: „W świetle zaistniałych okoliczności nie jesteśmy w stanie potwierdzić wcześniej uzgodnionej dostępności sal”.
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Następnie wyjaśnili: spółka „zaakceptowała prośbę o wynajem sal w przekonaniu, że będzie gościć wydarzenie o charakterze wyłącznie kulturalnym, organizowane przez niezależną organizację”.
„Dopiero w ostatnich dniach, również w następstwie licznych otrzymanych oficjalnych pism, dowiedzieliśmy się o bezpośrednim zaangażowaniu instytucji rządowych Federacji Rosyjskiej oraz podmiotów, w przypadku których podniesiono kwestie zgodności z unijnym systemem sankcji” – głosi komunikat.
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Nawiązano w nim do sankcji Unii Europejskiej na Rosję w reakcji na jej agresję przeciwko Ukrainie. Właściciele kina zaznaczyli zarazem, że nie wiedzieli o powiązaniach z tymi instytucjami w momencie zawarcia umowy w sprawie wynajmu. Dodali, że w związku z tymi nowymi okolicznościami pojawiło się również „zaniepokojenie o bezpieczeństwo widzów i personelu”.
„Klimat silnego sprzeciwu, jaki się wytworzył oraz możliwość protestów, manifestacji lub starć wewnątrz obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie stanowią zagrożenie” – dodano w komunikacie.
Rzymski dziennik poinformował także, że przegląd filmów, zorganizowany przez rosyjską agencję rządową Roskino, wywołał protest włoskiej eurodeputowanej Piny Picierno i senatora Filippa Sensiego.
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Festiwal otrzymał oficjalne wsparcie ze strony rosyjskiego Ministerstwa Kultury, ambasady Rosji we Włoszech i znajdującego się w tym kraju ośrodka kultury Casa Russa, zarządzanego przez Rossotrudniczestwo, rosyjską agencję federalną objętą sankcjami Unii Europejskiej od lipca 2022 roku.
Minister kultury Włoch Alessandro Giuli w rozmowie z dziennikiem „Repubblica” wyjaśnił, że nie może interweniować w sprawie takich wydarzeń, bo nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.
„Sprzeciwiam się putinowskiej propagandzie w takim samym stopniu, w jakim kocham kulturę rosyjską” – powiedział Giuli.
Wiosną tego roku falę protestów, także szefa resortu kultury Włoch i wielu krajów UE, wywołało zaproszenie Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji przez jego organizatora, czyli fundację światowej wystawy.
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