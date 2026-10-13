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Rosja w Afryce. Złoto, krew i brak zysków

Piąty rok Moskwa uporczywie rozbudowuje swoje wpływy na Czarnym Kontynencie. Nie przynoszą one oczekiwanych profitów, mimo że Rosjanie próbują podporządkować sobie kraje bogate w surowce mineralne.

Publikacja: 13.10.2026 04:47

Prezydent Mali Assimi Goita podczas spotkania z Władimirem Putinem

Prezydent Mali Assimi Goita podczas spotkania z Władimirem Putinem

Foto: PAP/EPA

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Andrzej Łomanowski

– Blednące z czasem sukcesy dyplomatyczne zamieniają się teraz w kosztowne przedsięwzięcia militarne – amerykański analityk Raphael Parens opisuje, jak Moskwa ugrzęzła w wojnach w saharyjskiej części Afryki.

Kreml chętnie zaprzyjaźnił się z miejscowymi, antyzachodnimi juntami wojskowymi, które zdobyły władzę w puczach. Ale po likwidacji Grupy Wagnera – wspierającej je wojskowo – nie potrafi zarobić na swych interwencjach, które coraz więcej kosztują.

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