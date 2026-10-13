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Prezydent Mali Assimi Goita podczas spotkania z Władimirem Putinem
– Blednące z czasem sukcesy dyplomatyczne zamieniają się teraz w kosztowne przedsięwzięcia militarne – amerykański analityk Raphael Parens opisuje, jak Moskwa ugrzęzła w wojnach w saharyjskiej części Afryki.
Kreml chętnie zaprzyjaźnił się z miejscowymi, antyzachodnimi juntami wojskowymi, które zdobyły władzę w puczach. Ale po likwidacji Grupy Wagnera – wspierającej je wojskowo – nie potrafi zarobić na swych interwencjach, które coraz więcej kosztują.
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