- Mamy bardzo praktyczną propozycję: Ukraina potrzebuje pocisków przechwytujących do systemów Patriot i IRIS-T z waszych obecnych zapasów, a w zamian możemy przekazać wam nowe rakiety, które Ukraina już zamówiła, w miarę ich produkcji – powiedział Zełenski na początku spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w kwaterze głównej NATO, zorganizowanego w formacie Ramstein z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Niemiec.

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Prezydent Ukrainy, który uczestniczył w spotkaniu zdalnie, wyjaśnił, że w zamian za przekazanie Ukrainie rakiet już teraz partnerzy otrzymają nowsze uzbrojenie. – Wszyscy rozumiemy, że na nowe rakiety przechwytujące trzeba długo czekać, ale nam są one potrzebne tu i teraz, a wy musicie uzupełnić swoje arsenały. Jest to więc sposób na rozwiązanie naszego pilnego problemu, a jednocześnie pomoc wam w pozyskaniu nowych rakiet do własnej obrony – podkreślił. Zaapelował również do USA, by nie opóźniały dostaw uzbrojenia.

Ukraina prosi o Mirage i amunicję do samolotów

Zełenski powiedział też, że Ukraina potrzebuje jeszcze 40 myśliwców F-16, ponieważ wiele samolotów jest obecnie w naprawie. Jednocześnie zaapelował do europejskich partnerów o rozważenie możliwości przekazania Ukrainie samolotów Mirage, które można szybciej skierować do wykonywania zadań bojowych niż myśliwce Rafale, ponieważ przygotowanie tych ostatnich do użycia wymaga dodatkowego czasu i szkolenia. Dodał, że Ukraina potrzebuje również odpowiedniej ilości amunicji do samolotów, które już znajdują się na jej wyposażeniu, i wezwał partnerów, by uczynili tę kwestię priorytetem.

Nadwyżka z SAFE na produkcję dronów? Partnerzy dostaną konkrety

Przywódca Ukrainy wezwał europejskich partnerów do przeznaczenia 21 mld euro niewykorzystanych środków z programu SAFE na wspólne projekty obronne z Ukrainą. Zaznaczył, że konieczne jest zwiększenie finansowania produkcji ukraińskich bezzałogowców, przede wszystkim na potrzeby frontu i prowadzenia operacji specjalnych. Jak powiedział, minister obrony oraz ukraiński zespół przedstawią partnerom konkretne potrzeby finansowe i możliwości, jakie otwiera rozwój nowych rodzajów uzbrojenia.

Ponadto prezydent wezwał partnerów do realizacji postanowień deklaracji szczytu NATO w Ankarze dotyczących przyznania Ukrainie dodatkowych 8 mld euro w tym roku. Według niego środki te pomogą pokryć tegoroczny deficyt budżetu obronnego Ukrainy.