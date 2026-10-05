Unia Europejska z dużą uwagą śledzi sytuację w rosyjskiej Syberii po śmierci pracownicy laboratorium, która miała mieć kontakt z patogenem dżumy. Rosyjskie władze nie potwierdziły dotąd, że w regionie doszło do wybuchu epidemii, jednak doniesienia tamtejszych mediów o wprowadzeniu środków ostrożności wzbudziły niepokój poza granicami kraju.

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Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że bardzo uważnie monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z ekspertami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

– Zdajemy sobie sprawę z doniesień dotyczących incydentu w laboratorium w Rosji, który wydaje się być związany z patogenem wywołującym dżumę – powiedziała rzecznik Komisji Europejskiej. Dodała, że zdrowie publiczne pozostaje dla UE priorytetem. – Bardzo uważnie monitorujemy to, co się dzieje – podkreśliła.

Śmierć pracownicy laboratorium. Miała stłuc probówkę z patogenem dżumy

Sprawa nabrała rozgłosu po śmierci 2 października pracownicy Irkuckiego Instytutu Badawczego Zwalczania Dżumy. Według pojawiających się informacji kobieta miała przypadkowo rozbić probówkę zawierającą patogen dżumy. Jej śmierć została oficjalnie przypisana „zapaleniu płuc o nieznanej etiologii”.

Po incydencie w regionie wprowadzono działania prewencyjne. Około 200 osób, które miały kontakt z pracownicą laboratorium, objęto ścisłą obserwacją medyczną.

Rosyjskie władze nie potwierdziły jednak jak dotąd, że doszło do wybuchu dżumy. Informacje o możliwym przypadku choroby wywołały natomiast reakcję instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w innych krajach.

Dżuma płucna może szybko się rozprzestrzeniać

Dżuma płucna jest ciężką infekcją układu oddechowego wywoływaną przez bakterię Yersinia pestis. Może przenosić się między ludźmi drogą kropelkową podczas bliskiego kontaktu. Choroba może mieć ciężki przebieg, jednak współczesne antybiotyki pozwalają na jej skuteczne leczenie, szczególnie jeśli terapia zostanie rozpoczęta odpowiednio wcześnie.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej zaznaczył, że doświadczenia związane z pandemią COVID-19 sprawiły, iż państwa są lepiej przygotowane na zagrożenia epidemiczne. Wspomniał również o dostępnych zapasach antybiotyków.

Na razie Komisja Europejska nie planuje zwoływania specjalnego spotkania ani wprowadzania nadzwyczajnych środków.

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UE i USA czekają na informacje z Rosji. Oczekują rzetelnych informacji

Bruksela korzysta z kanałów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby uzyskiwać aktualne informacje od rosyjskich władz. Bezpośrednie kontakty rosyjskich instytucji z ich europejskimi odpowiednikami są znacznie ograniczone od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Podobne stanowisko zajęły Stany Zjednoczone. Departament Stanu przekazał, że Waszyngton „uważnie” monitoruje sytuację i wezwał Moskwę do szybkiego i otwartego przekazywania „dokładnych” informacji.

Komisja Europejska również podkreśliła znaczenie terminowego i przejrzystego informowania o rozwoju sytuacji.

Dżuma występowała w Europie w przeszłości wielokrotnie, jednak – jak podaje Komisja Europejska – na kontynencie nie odnotowano jej przypadków od ponad 50 lat.