28-letnia Daria Szipiłowa, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, 25 września rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej – podały lokalne media rosyjskie, cytowane przez serwis Axios. Cztery dni później Szipiłową przyjęto do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. 28-latka zmarła w nocy z 1 na 2 października.

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Na co zmarła 28-letnia Daria Szipiłowa? Oficjalne komunikaty: „zapalenie płuc o nieznanej etiologii”

Po śmierci kobiety władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną ok. 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew zapewniał jednak, że osoby poddane obserwacji nie wykazują żadnych objawów choroby, również wyniki badań pod kątem zarażenia dżumą miały dać wynik negatywny.

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Władze nie potwierdziły, że przyczyną śmierci Szipiłowej była dżuma płucna, choć sugerowały to rosyjskie media. Według oficjalnych komunikatów u 28-latki miało pojawić się „zapalenie płuc o nieznanej etiologii”, a badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą. Sytuacja epidemiologiczna w regionie, w którym doszło do incydentu w instytucie badawczym, pozostaje stabilna.

Biały Dom „wie o sytuacji” związanej ze śmiercią 28-letniej Darii Szipiłowej

Proszony o komentarz do całej sprawy rzecznik Departamentu Stanu USA zapewnił CNN, że amerykańskie władze „ściśle monitorują sytuację we współpracy z CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) oraz partnerami z innych agencji”. – Wiele szczegółów nie zostało potwierdzonych. Zachęcamy rosyjskie władze, by szybko i jawnie przekazały rzetelne informacje – zaznaczył.

Z kolei portal Axios napisał, powołując się na przedstawiciela administracji Donalda Trumpa, że Biały Dom „wie o tej sytuacji, monitoruje ognisko (zachorowania) i analizuje możliwości”.

Dżuma jest groźną chorobą zakaźną. Jej główne formy to odmiana dymienicza, płucna i septyczna. Ostatni odnotowany przypadek dżumy w Rosji miał miejsce w 2016 roku w Kraju Ałtajskim.

Ogniska dżumy nadal utrzymują się w Mongolii. W 2023 roku zidentyfikowano 137 takich ognisk w 17 regionach kraju, w tym w rejonach blisko granicy z Rosją.