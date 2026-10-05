Tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1,2 miliona dol., a także przepustkę do sprzedaży wieluset milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz sławy.

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Bukmacherzy zauważają, że zeszłoroczny zwycięzca, László Krasznahorkai, miał w zeszłym roku kursy 6 do 1, zaś w tym roku nikt nie jest aż tak zdecydowanym faworytem. Comeback do czołowej piątki i to na pierwsze miejsce zanotowała jednak Can Xue.

Nieśmiertelnym wydawałoby się kandydatem jest Haruki Murakami (14,1). Pierwszą piątkę zamykają Gerald Murnane (16,1), Thomas Pynchon (16,1) i Cristina Rivera Garza (20,1).

Chińska awangarda i japoński bestseller: dwa nazwiska z czołówki

Can Xue jest filarem chińskiej awangardy literackiej. Jej twórczość obejmuje krótkie opowiadania, powieści takie jak „Ostatni kochanek”, a nawet dzieła operowe. Xue słynie ze zwięzłych, impresjonistycznych i prostych w formie historii z nierozpoznawalnymi postaciami, często kończących się bez rozwiązania. Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) wydał jej dwie książki w serii „Proza Dalekiego Wschodu”. Pierwsza z nich to „Ulica Żółtego Błota”. Przedstawia chaotyczny, przypominający sen świat, w którym mieszkańcy komunikują się za pomocą sloganów i mkną ku niepewnej przyszłości. Z kolei „Tajemniczy pociąg” opowiada o grupie nieznajomych w pociągu-widmie, którzy doświadczają lęku i przeczuwają nadchodzącą katastrofę, tworząc alegoryczny obraz współczesnych Chin.

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Twórczość Harukiego Murakamiego, wieloletniego już kandydata do Nagrody Nobla, uznawanego za jednego z najpoczytniejszych współczesnych autorów japońskich, została przetłumaczona już na ponad 50 języków.

W wieku 30 lat wydał swoją pierwszą powieść „Słuchaj pieśni wiatru”. Wysłał ją na konkurs literacki, zajmując pierwsze miejsce i zdobywając nagrodę magazynu literackiego „Gunzō”. Jego twórczość jest połączeniem realizmu magicznego, melancholii oraz motywów z popkultury. Jego książki wydała Muza i Czarne.

Pisarz, który nie lata, i autor „Tęczy Grawitacji”

Gerald Murnane jest uważany jednocześnie za najbardziej i najmniej australijskiego pisarza. Balansuje na granicy abstrakcji i autobiografii. Słynie z używania maszyn do pisania i nigdy nie wsiadł do samolotu. Jego „Równiny” wydało Czarne.

To powieść o poszukiwaniu piękna i pamięci na rubieżach świata: hipnotyzująca jak pejzaż, który opisuje. Młody filmowiec przybywa do miasta położonego w australijskim interiorze, gdzie spotykają się zamożni właściciele ziemscy gotowi zainwestować w ambitnych twórców i młodych wizjonerów.

89-letni Thomas Pynchon, który stroni od wielkiego świata w 2025 r., wydał swoją pierwszą powieść od 12 lat „Shadow Ticket” (niewydaną w Polsce). Jego powieść „Vineland” z 1990 r. wróciła do najpopularniejszych, gdy reżyser Paul Thomas Anderson zainspirował się nią w luźny sposób w filmie „Bitwa jedna po drugiej”. Film zdobył Oscara za najlepszy film na Oscarach w 2026 r.

Twórczość Pynchona zawsze odzwierciedlała dziwaczny świat bezprawia, który składa się z zawiłych teorii spiskowych i coraz intensywniejszej inwigilacji. Wydawnictwo ArtRage wydało m.in. nowe, poprawione wydanie monumentalnej „Tęczy Grawitacji” oraz „49 idzie pod młotek”.

Literatura hiszpańskojęzyczna czeka na Nobla

Od dawna nagrody nie otrzymał nikt z kręgu literatury hiszpańskojęzycznej. Również dlatego wspominana jest Cristina Rivera Garza, meksykańska pisarka, eseistka, poetka. Często porusza tematykę przemocy. Światową sławę przyniosła jej książka „Niezniszczalne lato Liliany”. Zrekonstruowała w niej śmierć młodszej siostry, zamordowanej przez zazdrosnego partnera w 1990 r.

Książka nagłośniła poważny w Meksyku problem kobietobójstwa. W Polsce wydało ją wydawnictwo Art Rage. Wcześniej dostała nagrodę Pulitzera, nagrodę Rodolfo Walsha, Nagrodę Literacką Mazatlán, Nagrodę im. Xaviera Villaurrutii, Iberoamerykańską Nagrodę Literacką im. José Donoso. Znalazła się ona również w finale National Book Award w kategorii literatura faktu.

Na ósmym miejscu bukmacherzy wskazują poetkę i scenarzystkę Rosjankę Łudmiłę Ulicką, która od zawsze wypowiadała się przeciw agresji Rosji wobec Ukrainy, walczyła też o prawa mniejszości seksualnej.

Szansę polskiego poety Ryszarda Krynickiego, jedynego branego pod uwagę, określa się na 33/1.