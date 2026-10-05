Do wypadku doszło 5 lipca w rejonie ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186, należący do Miejskich Zakładów Autobusowych, w czasie kursu uczestniczył w serii kolizji, taranował kolejne pojazdy, a ostatecznie zjechał z jezdni i wjechał w rejon schodów prowadzących do przejścia podziemnego. W efekcie uszkodził siedem samochodów, sześć osób zostało poszkodowanych, a dwie – w tym jedna nieletnia – zostały przewiezione do szpitala.

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Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski poinformował, że za kierownicą autobusu siedział 58-letni Polak, Czesław Ś. Był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.

Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Kierowca usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła w tej sprawie śledztwo. „W toku postępowania wykonano liczne czynności procesowe, w szczególności uzyskano opinię z zakresu badania stanu technicznego pojazdu marki Solaris, opinię biegłego z zakresu kryminalistycznych badań i rekonstrukcji wypadków drogowych, opinie toksykologiczne oraz dokonano analizy nagrań z monitoringu m.in. z autobusu. Analiza dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów kierowcy autobusu” – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

W piątek Czesław Ś. usłyszał zarzuty między innymi sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Prok. Skiba zaznaczył, że aktualnie w toku postępowania ustalono 15 osób pokrzywdzonych.

Kierowca nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej podkreślił, że konieczne jest przeprowadzenie jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego podejrzanego, a także uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej.