Rzeczpospolita

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Jedna z ważniejszych transakcji w historii: oddali Nowy Jork za gałkę muszkatołowa

W 1667 roku na mocy traktatu z Bredy Holendrzy, w zamian za sprzyjający uprawie muszkatołowca korzennego Surinam, oddali Anglikom Nowy Jork [Nowy Amsterdam], New Jersey, Pensylwanię, Massachusetts, Connecticut i Delaware. Zdaniem większości, zrobili dobry interes.

Publikacja: 05.10.2026 17:56

Obecny pałac królewski w Amsterdamie to dawny, wspaniały ratusz, wzniesiony w 1655 r. Był wówczas sy

Obecny pałac królewski w Amsterdamie to dawny, wspaniały ratusz, wzniesiony w 1655 r. Był wówczas symbolem nowej miejskiej wiary w siebie, był też jednym z najokazalszych gmachów ówczesnej Europy

Foto: Prasit Rodphan/AdobeStock

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Johan Norberg

Książka Johana Norberga „Apogeum ludzkości. Czego uczą nas wzrost i upadek największych cywilizacji”, tłum. Jacek Sikora, ukaże się w październiku nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Niepodległość oraz awans Niderlandów na pozycję najbogatszego regionu na świecie w okresie dawania odporu Hiszpanom dodały świeżości europejskim debatom. Reszta świata zachodziła w głowę, jakim cudem mieszkańcom udało się zamienić bagienną matnię w blask klejnotów. Najwyraźniej źródłem niebywałej zamożności nie były ziemia ani bogactwo przyrodnicze, lecz handel, finanse oraz innowacyjność, które rozwijały się bez scentralizowanego rządu i terytorialnych podbojów. Wystarczały prywatna własność, wolny handel i tolerancja.

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