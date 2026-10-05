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Obecny pałac królewski w Amsterdamie to dawny, wspaniały ratusz, wzniesiony w 1655 r. Był wówczas symbolem nowej miejskiej wiary w siebie, był też jednym z najokazalszych gmachów ówczesnej Europy
Książka Johana Norberga „Apogeum ludzkości. Czego uczą nas wzrost i upadek największych cywilizacji”, tłum. Jacek Sikora, ukaże się w październiku nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji
Niepodległość oraz awans Niderlandów na pozycję najbogatszego regionu na świecie w okresie dawania odporu Hiszpanom dodały świeżości europejskim debatom. Reszta świata zachodziła w głowę, jakim cudem mieszkańcom udało się zamienić bagienną matnię w blask klejnotów. Najwyraźniej źródłem niebywałej zamożności nie były ziemia ani bogactwo przyrodnicze, lecz handel, finanse oraz innowacyjność, które rozwijały się bez scentralizowanego rządu i terytorialnych podbojów. Wystarczały prywatna własność, wolny handel i tolerancja.
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