Książka Johana Norberga „Apogeum ludzkości. Czego uczą nas wzrost i upadek największych cywilizacji”, tłum. Jacek Sikora, ukaże się w październiku nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Niepodległość oraz awans Niderlandów na pozycję najbogatszego regionu na świecie w okresie dawania odporu Hiszpanom dodały świeżości europejskim debatom. Reszta świata zachodziła w głowę, jakim cudem mieszkańcom udało się zamienić bagienną matnię w blask klejnotów. Najwyraźniej źródłem niebywałej zamożności nie były ziemia ani bogactwo przyrodnicze, lecz handel, finanse oraz innowacyjność, które rozwijały się bez scentralizowanego rządu i terytorialnych podbojów. Wystarczały prywatna własność, wolny handel i tolerancja.