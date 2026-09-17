Premier Donald Tusk opublikował 16 wrześniaw serwisach społecznościowych nagranie, w którym przekazuje nobliście wiadomość o przyznaniu mu polskiego obywatelstwa.

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Prof. Victor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo

„Mam dla ciebie świetną wiadomość: jesteś Polakiem z polskim paszportem. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na Ziemi, a przynajmniej tak uważam” – powiedział premier Donald Tusk na nagranym filmie, opublikowanym w serwisie X. Ponadto premier wyraził nadzieję na spotkanie z noblistą w maju w kilku polskich miastach.

Noblista podkreślił, że polski paszport to dla niego zaszczyt. Mówił też, że jest zaszczycony, że premier znalazł czas, by do niego osobiście zadzwonić.

Amerykański noblista otrzymał polskie obywatelstwo

– Jestem bardzo wdzięczny panu premierowi Tuskowi oraz Polakom za przyznanie mi polskiego obywatelstwa. Mam nadzieję, że posiadanie przeze mnie podwójnego obywatelstwa – amerykańskiego i polskiego – będzie jednocześnie uhonorowaniem polskich korzeni mojego ojca oraz możliwości, jakie Ameryka stworzyła jemu i mnie – powiedział PAP prof. Victor Ambros.

Dodał, że jako naukowiec ma nadzieję, iż polskie obywatelstwo wzmocni jego więzi z polskimi naukowcami, dzięki czemu będzie mógł przyczyniać się do promowania rozwoju polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Dopytywany, w jaki sposób planuje wspierać polską naukę i polskich naukowców, przypomniał, że od jakiegoś czasu przewodniczy Radzie Naukowej w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol) – i że w tym widzi swoją główną rolę. – Mam również nadzieję na pojawienie się dodatkowych możliwości, by pomagać w działaniach na rzecz zwiększenia międzynarodowej pozycji polskiej nauki, szczególnie w dziedzinie badań biomedycznych – dodał prof. Ambros.

We wspomnianym filmie na profilu Donalda Tuska, premier wyraził nadzieję na spotkanie z prof. Ambrosem w przyszłym roku. Jak doprecyzował noblista, nie chodzi jednak o wskazany tam maj, a kwiecień 2027 r., kiedy przyjedzie do Polski na spotkanie Rady Naukowej IMol.

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Prof. Victor Ambros to noblista z 2024 r. Ma polskie korzenie

Victor Ambros to amerykański biolog molekularny. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie regulacji genów i biologii molekularnej. W 2024 r. Komitet Noblowski w dziedzinie fizjologii lub medycyny docenił go (wraz z Garym Ruvkunem) za odkrycie mechanizmu, który pomaga zrozumieć rozwój chorób autoagresywnych, nowotworów czy cukrzycy.

Noblista jest absolwentem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Swoją pracę akademicką rozpoczął jako wykładowca na Harvard University, następnie przeniósł się do Dartmouth College. Od 2008 r. jest związany z University of Massachusetts Medical School, gdzie pełni funkcję Silverman Professor of Natural Sciences oraz współdyrektora RNA Therapeutic Institute. Za swoje osiągnięcia Victor Ambros został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, a zwieńczeniem była Nagroda Nobla.

W maju 2025 r. Ambrosa uhonorowano tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Jak podawały wówczas władze uczelni, była to pierwsza uroczystość nadania Victorowi Ambrosowi tytułu doktora honoris causa nie tylko od czasu otrzymania Nagrody Nobla, ale w ogóle.

Prof. Victor Ambros ma polskie korzenie – jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie, jednak w czasie drugiej wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy, a stamtąd wyemigrował do USA.

O tym, że stara się o polskie obywatelstwo (choć formalnie był to wniosek o przywrócenie go) noblista poinformował w marcu podczas swojej wizyty w Polsce.