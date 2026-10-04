Donald Trump powołał Zespół ds. Superinteligencji, który ma koordynować działania amerykańskiej administracji związane ze sztuczną inteligencją. Na jego czele stanie dyrektor Wywiadu Narodowego Jay Clayton. Grupa ma w ciągu 120 dni przygotować raport dotyczący szans i zagrożeń związanych z rozwojem AI.

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Trump ogłosił powstanie zespołu po spotkaniu w Białym Domu z przedstawicielami największych firm technologicznych. Administracja chce, by Stany Zjednoczone utrzymały przewagę w rozwoju najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji.

„Zespół ds. Superinteligencji ma koordynować działania rządu federalnego, aby zapewnić, że Ameryka nadal będzie światowym liderem w dziedzinie superinteligencji” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Prezydent USA ocenił, że rozwój tej technologii może mieć znaczenie większe niż rewolucja przemysłowa i pojawienie się internetu.

Zespół ds. Superinteligencji ma przedstawić raport w ciągu 120 dni

Jak podała agencja Reutera, powołany przez Trumpa zespół ma ocenić zarówno możliwości związane z rozwojem sztucznej inteligencji, jak i zagrożenia, które mogą się z nim wiązać. Ma też przeanalizować, jaką rolę powinien odgrywać rząd federalny oraz czy obecne procedury reagowania na incydenty związane ze sztuczną inteligencją są wystarczające.

Chodzi m.in. o przypadki włamań do systemów, naruszeń zabezpieczeń oraz innych zdarzeń, które mogą zagrażać obywatelom, firmom lub infrastrukturze krytycznej. Zespół ma wskazać, w jaki sposób administracja może skuteczniej reagować, wykorzystując już istniejące uprawnienia.

Trump zapowiedział również, że grupa będzie współpracowała z konsumentami, organizacjami społecznymi i religijnymi, operatorami infrastruktury krytycznej oraz przedsiębiorstwami rozwijającymi zaawansowane systemy sztucznej inteligencji.

Jay Clayton pokieruje zespołem ds. superinteligencji

Na czele zespołu stanie Jay Clayton, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. W jego kierownictwie znajdą się również przewodniczący Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson, podsekretarz wojny ds. badań i inżynierii Emil Michael oraz Scott Kupor, kierujący federalnym urzędem odpowiedzialnym za kadry administracji.

W pracach grupy mają uczestniczyć także przedstawiciele najważniejszych instytucji administracji Trumpa, w tym wiceprezydent JD Vance i sekretarz wojny Pete Hegseth.

Zespół będzie podlegał bezpośrednio prezydentowi i szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles.

Trump podkreślił to we wpisie na Truth Social, pisząc, że grupa będzie zdawała sprawę „prezydentowi Stanów Zjednoczonych (MNIE!)”.