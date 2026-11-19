Firma będąca twórcą rodziny dużych modelów językowych Claude z pierwszej emisji akcji uzyskała 81,3 mld dolarów. Anthropic planuje sprzedać jeszcze jedną transzę akcji, co ma jej przynieść 26 mld dolarów – a więc łącznie z emisji akcji zamierza uzyskać 106 mld dolarów. Akcje Anthropic mają zostać sprzedane takim inwestorom jak Amazon, Nvidia i Google.

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19 listopada akcje działającej w branży AI firmy zadebiutują na giełdzie Nasdaq, na której pojawią się pod skrótem ANT.

Firma Anthropic warta 1,5 bln dolarów Jest w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie

Zarówno cena, jak i liczba sprzedanych akcji są wyższe od pierwotnych planów spółki, która zapowiadała sprzedaż 825 mln akcji w cenie 70–78 dol. Podniesienie ceny akcji oraz liczby sprzedanych udziałów są następstwem ogromnego zainteresowania inwestycją w firmę, mimo utrzymujących się obaw o zyskowność branży AI i kłopotów Nvidii, firmy stojącej w centrum ekosystemu AI.

Kwota zarobiona przez Anthropic jest rekordem wszech czasów w giełdowym debiucie. Poprzedni padł w czerwcu, kiedy SpaceX Elona Muska za pierwszą emisję akcji uzyskał 75 mld dol.

Wycena akcji firmy, która stworzyła model Claude, oznacza, że ogólna giełdowa wartość spółki w momencie debiutu wyniesie ok. 1,5 biliona dolarów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie.

Przed pierwszą emisją akcji firma Anthropic ostrzegała, że jej produkt może stwarzać zagrożenie dla ludzkości

Anthropic jest pierwszą z dużych firm działających w sektorze sztucznej inteligencji, która debiutuje na giełdzie. W przyszłym roku spodziewane jest wejście na giełdę największego rywala Anthropic, spółki OpenAI, twórcy modelu ChatGPT.

Działalności spółek rozwijających duże modele językowe (LLM) towarzyszą obawy o rentowność ich modelu biznesowego. Mimo notowanego szybkiego przyrostu przychodów – w pierwszym półroczu Anthropic zanotowała 16,3 mld dolarów przychodów wobec zaledwie 1,1 mld dol. rok wcześniej – rosną też jej wydatki i straty spowodowane olbrzymimi inwestycjami w infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania i szkolenia modeli.

W prospekcie emisyjnym Anthropic ostrzegła też m.in. o ryzyku modeli działających wbrew woli twórców i klientów lub w sposób autonomiczny. Wskazała też na potencjalną potrzebę wprowadzenia dodatkowych regulacji oraz o ryzyku, że okażą się one niewystarczające, by zapobiec „katastrofalnym lub egzystencjalnym zagrożeniom dla ludzkości”. Firma przyznała, że szkody spowodowane przez jej produkty mogą być tak duże, iż może nie być w stanie ich pokryć żadna firma ubezpieczeniowa.