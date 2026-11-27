W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustaw zmieniających progi podatkowe i podwyższających CIT dla koncernów.

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Przepisy dot. PIT zakładały podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Ponadto nowela wprowadzała nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostałyby objęte stawką 32 proc. Według rządu 3,5 mln podatników zyskałoby na zmianach.

- Pomija ona 9 na 10 podatników. Obniżka dotyczy niespełna 10 proc. rozliczających się według skali. Osoby z podstawą opodatkowania poniżej 120 tys. zł rocznie, odpowiadającą w przybliżeniu wynagrodzeniu blisko 12 tys. zł brutto miesięcznie nie zyskają ani złotówki - argumentował Nawrocki.

To zmiana w podejściu Karola Nawrockiego, gdyż do tej pory popierał podniesienie drugiego progu. Taki postulat znalazł się nawet w jego programie wyborczym podczas kampanii w 2025 r.. Pół roku temu chwalił postulat Polski 2050 w tej sprawie. „To dobra inicjatywa, którą popieram” - napisał w kwietniu na X.

Domański: weto pozbawia miliony Polaków obniżki podatków

Ruch Karola Nawrockiego wywołał krytykę ze strony rządu.

„Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin. Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd” - napisał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

„Karol Nawrocki właśnie sięgnął do kieszeni 3,5 mln pracujących Polaków. Jednym podpisem zablokował obniżkę PIT, przez co miliony ludzi zapłacą wyższe podatki. To nie jest spór polityczny - to jawne działanie na szkodę obywateli” - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

„Wybór był prosty: niższe podatki dla 3,5 mln pracowników albo ochrona wielkich korporacji (powyżej 50 mln euro przychodu). Karol Nawrocki bez wahania stanął po stronie gigantów, uderzając w ciężko pracujących Polaków” - dodał Szłapka.