Nie przeceniałbym znaczenia chwilowej mijanki w rankingu zaufania. Radosław Sikorski wyprzedził Karola Nawrockiego o milimetry, ale prezydent może bez wielkiego trudu odzyskać status lidera. Wystarczy kilka pustych obietnic, czułych słów do narodu. Jedno, dwa orędzia, podczas których zapewni, że kocha nas wszystkich i należy obalić niepopularnego Tuska, by odzyskać pozycję numer jeden. Przecież faktycznie nie rządzi, nie ponosi odpowiedzialności za realizację budżetu, za trudne decyzje dnia codziennego, może za to bez umiaru rozliczać rządzących za błędy wydumane i faktyczne. A tych jest bez liku.