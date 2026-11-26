Karol Nawrocki
Sikorski, któremu ufa 45 proc. badanych, ma minimalną przewagę nad Karolem Nawrockim, który cieszy się zaufaniem 44,9 proc. Polaków. Wicepremier i szef MSZ notuje też niższy od prezydenta poziom nieufności – nie ufa mu 45,2 proc. respondentów, podczas gdy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu – 48,4 proc.
Wicepremier zawdzięcza wskoczenie na pozycję lidera rankingu spadkowi zaufania do prezydenta. Sikorskiemu ufa tyle samo respondentów co w poprzednim badaniu, natomiast Nawrocki stracił 1,1 punkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania, którego wyniki opublikowano pod koniec października.
Nawrocki w ostatnich miesiącach w rankingu zaufania IBRiS dla Onetu notuje wyraźny trend spadkowy. W czerwcu ufało mu 54,8 proc. badanych, a brak zaufania deklarowało 39,3 proc. respondentów.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki znalazł się na szczycie rankingu zaufania – wynika z sondażu CBOS. Ufa mu 52 proc. badanych. Na podium znaleźli się szef M...
Na trzecie miejsce awansował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który cieszy się zaufaniem 38,5 proc. ankietowanych (to więcej o 1,5 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Czarzasty wyprzedza Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji. Bosak, któremu ufa 38,4 proc. respondentów, zyskał od poprzedniego rankingu 5,1 punktu proc., jeśli chodzi o poziom zaufania – żaden inny polityk w zestawieniu nie zanotował tak dużego wzrostu.
Piąty jest Donald Tusk, któremu ufa 37,4 proc. ankietowanych (spadek o 1,2 punktu proc.). Na szóste miejsce spadł z podium Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, wicepremier i minister obrony narodowej, któremu ufa dziś 35,9 proc. ankietowanych (spadek o 3,8 punktu proc.).
Dalsze miejsca zajmują: były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki (ufa mu 35,6 proc. badanych, wzrost o 2 punkty proc.), wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski (ufa mu 29,4 proc. badanych, wzrost o 1,2 punktu proc.) oraz lider Razem Adrian Zandberg (ufa mu 28,3 proc. respondentów, wzrost o 2,6 punktu proc.). Dziesiąty jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27,1 proc. respondentów (wzrost o 3,2 punktu proc.).
Liderem rankingu nieufności jest prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, któremu nie ufa 69,6 proc. badanych (ufa mu 22,9 proc. respondentów). Drugi w tym zestawieniu jest Kaczyński, któremu nie ufa 62,8 proc. respondentów, a trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei i lider Konfederacji, któremu nie ufa 61,7 proc. ankietowanych (ufa mu 25,8 proc. respondentów).
Z kolei najmniej identyfikowanymi politykami wymienionymi w rankingu są Zgorzelski (brak znajomości tego polityka deklaruje 29,4 proc. respondentów) oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (nie zna go 20,1 proc. badanych).
Sondaż przeprowadzono w dniach 20–21 listopada metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas