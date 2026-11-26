Sikorski, któremu ufa 45 proc. badanych, ma minimalną przewagę nad Karolem Nawrockim, który cieszy się zaufaniem 44,9 proc. Polaków. Wicepremier i szef MSZ notuje też niższy od prezydenta poziom nieufności – nie ufa mu 45,2 proc. respondentów, podczas gdy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu – 48,4 proc.

Reklama Reklama

Sondaż: Karol Nawrocki traci zaufanie Polaków

Wicepremier zawdzięcza wskoczenie na pozycję lidera rankingu spadkowi zaufania do prezydenta. Sikorskiemu ufa tyle samo respondentów co w poprzednim badaniu, natomiast Nawrocki stracił 1,1 punkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania, którego wyniki opublikowano pod koniec października.

Nawrocki w ostatnich miesiącach w rankingu zaufania IBRiS dla Onetu notuje wyraźny trend spadkowy. W czerwcu ufało mu 54,8 proc. badanych, a brak zaufania deklarowało 39,3 proc. respondentów.

Czytaj więcej Polityka Nawrocki liderem rankingu zaufania. Połowa Polaków nie ufa Tuskowi Prezydent Karol Nawrocki znalazł się na szczycie rankingu zaufania – wynika z sondażu CBOS. Ufa mu 52 proc. badanych. Na podium znaleźli się szef M...

Na trzecie miejsce awansował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który cieszy się zaufaniem 38,5 proc. ankietowanych (to więcej o 1,5 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Czarzasty wyprzedza Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji. Bosak, któremu ufa 38,4 proc. respondentów, zyskał od poprzedniego rankingu 5,1 punktu proc., jeśli chodzi o poziom zaufania – żaden inny polityk w zestawieniu nie zanotował tak dużego wzrostu.

Piąty jest Donald Tusk, któremu ufa 37,4 proc. ankietowanych (spadek o 1,2 punktu proc.). Na szóste miejsce spadł z podium Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, wicepremier i minister obrony narodowej, któremu ufa dziś 35,9 proc. ankietowanych (spadek o 3,8 punktu proc.).

69,6 proc. Tylu respondentów nie ufa Grzegorzowi Braunowi

Dalsze miejsca zajmują: były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki (ufa mu 35,6 proc. badanych, wzrost o 2 punkty proc.), wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski (ufa mu 29,4 proc. badanych, wzrost o 1,2 punktu proc.) oraz lider Razem Adrian Zandberg (ufa mu 28,3 proc. respondentów, wzrost o 2,6 punktu proc.). Dziesiąty jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27,1 proc. respondentów (wzrost o 3,2 punktu proc.).

Grzegorz Braun liderem rankingu nieufności

Liderem rankingu nieufności jest prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, któremu nie ufa 69,6 proc. badanych (ufa mu 22,9 proc. respondentów). Drugi w tym zestawieniu jest Kaczyński, któremu nie ufa 62,8 proc. respondentów, a trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei i lider Konfederacji, któremu nie ufa 61,7 proc. ankietowanych (ufa mu 25,8 proc. respondentów).

Z kolei najmniej identyfikowanymi politykami wymienionymi w rankingu są Zgorzelski (brak znajomości tego polityka deklaruje 29,4 proc. respondentów) oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (nie zna go 20,1 proc. badanych).

Sondaż przeprowadzono w dniach 20–21 listopada metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.