Marcina Kierwińskiego mającego pretensje do PiS, że za swoich rządów nie zawiesił prawa do azylu, nie było w moim bingo na ten rok. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał właśnie wyrok w głośnej sprawie z 2021 r., kiedy to białoruskie służby podstawiały migrantów na granicę z Polską w nadziei wywołania przez nich zamieszek albo przynajmniej politycznych awantur. W przygranicznym Usnarzu Górnym koczowało wtedy kilkadziesiąt osób, ale nawet ci, którym się udało przedrzeć przez granicę, byli odsyłani z powrotem na Białoruś. Trybunał zajął się przypadkami tych migrantów, którzy przeszli przez granicę, ale odmówiono im przyjęcia wniosków o azyl i wydalono na Białoruś. Uznał, że Polska ma prawo do ograniczenia cudzoziemcom wjazdu, a nawet do czasowego zamknięcia granic, ale naruszyła konwencję, wypychając migranta, który przebywał na naszym terenie, bo miała obowiązek rozpoznać jego sytuację przed wydaleniem go.