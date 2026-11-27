Trudno uwierzyć, że cieszący się z wyroku Trybunału Marcin Kierwiński to ta sama osoba, która pięć lat temu krytykowała rząd Mateusza Morawieckiego za to, że nie dopuszcza do koczujących migrantów polityków Platformy Obywatelskiej, którzy chcieli dostarczyć im gorącą pizzę
Marcina Kierwińskiego mającego pretensje do PiS, że za swoich rządów nie zawiesił prawa do azylu, nie było w moim bingo na ten rok. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał właśnie wyrok w głośnej sprawie z 2021 r., kiedy to białoruskie służby podstawiały migrantów na granicę z Polską w nadziei wywołania przez nich zamieszek albo przynajmniej politycznych awantur. W przygranicznym Usnarzu Górnym koczowało wtedy kilkadziesiąt osób, ale nawet ci, którym się udało przedrzeć przez granicę, byli odsyłani z powrotem na Białoruś. Trybunał zajął się przypadkami tych migrantów, którzy przeszli przez granicę, ale odmówiono im przyjęcia wniosków o azyl i wydalono na Białoruś. Uznał, że Polska ma prawo do ograniczenia cudzoziemcom wjazdu, a nawet do czasowego zamknięcia granic, ale naruszyła konwencję, wypychając migranta, który przebywał na naszym terenie, bo miała obowiązek rozpoznać jego sytuację przed wydaleniem go.
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