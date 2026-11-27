W czwartek szefowie państw i rządów UE rozmawiali w Brukseli o budżecie Unii na lata 2028–2034 oraz finansowaniu Ukrainy. Omawiano zwłaszcza propozycję kompromisu zaproponowaną przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę, która przewiduje, że kolejny budżet na lata 2028–2034 wyniesie 1,58 bln euro wobec 1,76 bln euro proponowanych przez KE w cenach stałych z 2025 r.

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W nocy z czwartku na piątek Costa poinformował, że przywódcom nie udało się osiągnąć porozumienia ws. nowego budżetu UE.

W piątek we wpisie na X rzecznik PiS Rafał Bochenek udostępnił list Kaczyńskiego do premiera, w którym prezes PiS wyraził sprzeciw wobec obecnej propozycji UE dotyczącej kolejnego wieloletniego budżetu. Taki list wraz ze złożeniem projektu uchwały w tej samej sprawie Kaczyński zapowiadał już w czwartek.

W datowanym na czwartek liście jako główne wady proponowanego budżetu UE Kaczyński wymienił m.in. rozszerzenie mechanizmów warunkowości, uzależniających wypłaty od oceny przestrzegania praworządności, obniżenie środków na Wspólną Politykę Rolną oraz politykę spójności czy nowe unijne podatki.

Prezes PiS oświadczył, że przedmiotem negocjacji nie może być wyłącznie wysokość środków dla Polski, ale też zasady ich przyznawania i wypłacania.

Osiem żądań Kaczyńskiego

Kaczyński sformułował osiem oczekiwań wobec premiera i rządu. Są to m.in.: sprzeciw wobec rozszerzania warunkowości dotyczącej praworządności i Karty praw podstawowych; sprzeciw wobec rozszerzania modelu opartego na kamieniach milowych oraz obrona suwerenności i niedopuszczenie do pozatraktatowego rozszerzania kompetencji instytucji UE.

W kontekście rolnictwa Kaczyński oczekuje od premiera: obrony odrębnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej i jej dwufilarowej struktury; utrzymania finansowania wsi i rolnictwa na poziomie co najmniej 10 mld euro rocznie (po 5 mld euro w ramach WPR i polityki spójności); oraz utrzymania płatności bezpośrednich na poziomie nie niższym niż 263 euro na hektar z uwzględnieniem inflacji.

Prezes PiS wezwał również do obrony odrębności i realnego poziomu finansowania polityki spójności oraz do sprzeciwu wobec nowych zasobów własnych skutkujących dodatkowymi obciążeniami.

Kaczyński zaapelował do premiera o podjęcie „wszelkich dostępnych działań politycznych i dyplomatycznych”, a w razie ich niepowodzenia, zwłaszcza jeśli Komisja Europejska nie odstąpi od m.in. rozszerzenia mechanizmów warunkowości i ograniczenia finansowania rolnictwa, o skorzystanie z weta.

Prezes PiS napisał też, by premier wykorzystał w negocjacjach „swoje osobiste wpływy w instytucjach Unii Europejskiej”. „O których wielokrotnie publicznie Pan zapewniał” – zwrócił się Kaczyński do Tuska. Zaznaczył, że powinno to być łatwiejsze, bo funkcję komisarza UE ds. budżetu pełni obecnie „wieloletni współpracownik” premiera Piotr Serafin.

Walka o budżet UE

Ostatnia propozycja budżetu UE na lata 2028-2034 szefa Rady Europejskiej Antonio Costy zawiera zmniejszenie budżetu o 10 proc. względem pierwotnych planów Komisji Europejskiej. Wydatki na rolnictwo pozostaną nietknięte, zmniejszone mają być natomiast, o 2,4 proc., środki na politykę spójności.

Mniej środków – w porównaniu do wcześniejszej propozycji – ma też trafić na obronność (81,2 mld euro zamiast 115,7 mld euro) i konkurencyjność (336 mld euro zamiast 398 mld euro). Nadal jednak nowy siedmioletni budżet będzie wyższy od tego obecnego o blisko jedną czwartą.

W poniedziałek premier Tusk podkreślił, że nie zaakceptuje wersji unijnego budżetu na lata 2028-2034, która miałaby oznaczać m.in. wyższe ceny energii lub osłabienie obronności Polski i innych krajów wschodniej flanki.

Jeśli nie uda się wypracować wstępnego porozumienia, przywódcy podejmą kolejną próbę na grudniowym szczycie.

W nocy z czwartku na piątek szef Rady Europejskiej mówił dziennikarzom, że "jeśli chodzi o ogólną wielkość budżetu, niektóre państwa członkowskie domagały się dalszych cięć", ale "większość sprzeciwiła się kolejnym redukcjom, a niektóre zaproponowały nawet wycofanie się z części już wprowadzonych cięć, zwłaszcza w obszarze polityki spójności".

Costa dodał, że zdecydowana większość państw członkowskich opowiedziała się za tym, aby nie ograniczać finansowania rolnictwa oraz polityki spójności.