Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, które przytacza Gethome.pl wynika, że w październiku w całej Polsce było ok. 180 tys. unikatowych ofert sprzedaży działek. Rekord padł w lipcu 2024 r., gdy oferta sięgnęła 246,5 tys. działek, co oznacza niemal 27-proc. spadek.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości O dobrą działkę walczy czasem kilkadziesiąt firm Gotowych do zabudowy działek właściwie nie ma. Dlatego przyglądamy się m.in. gruntom, przy których konieczne byłoby przystąpienie do procedury ZPI...

Niepewność sprzedających i kupujących ziemię

– Rynek działek ma wyraźny rytm sezonowy. Najwięcej nowych ogłoszeń pojawia się zwykle wiosną i latem, gdy właściciele przygotowują nieruchomości do sprzedaży, a kupujący planują budowę domu. Jesienią i zimą oferta najczęściej maleje – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl. – Dane pokazują jednak, że po rekordowym lecie 2024 r. rynek wszedł w trwający już ponad dwa lata trend spadkowy, którego nie odwróciło nawet tradycyjne wiosenne ożywienie.

Foto: mat.prasowe

Oferta kurczy się już od dwóch lat. W tym czasie wyraźnie zmalała liczba nowych ogłoszeń. W całym 2024 r. na rynek trafiło ok. 367 tys. nowych ofert sprzedaży działek, rok później już tylko ok. 303 tys., to niemal 18 proc. mniej. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 r. pojawiło się ich ok. 238,5 tys. To o 11 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i aż o 26 proc. mniej niż w rekordowym pod tym względem 2024 r.

– Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę spadku liczby nowych ofert. Nie można wykluczyć, że część właścicieli odkłada decyzję o sprzedaży, czekając na wyjaśnienie sytuacji związanej z reformą planowania przestrzennego. W 2025 r. obserwowaliśmy lawinowy wzrost liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – mówi Marek Wielgo. – Można przypuszczać, że wielu właścicieli chciało w ten sposób wykorzystać potencjał inwestycyjny gruntów przed wejściem w życie nowych zasad planowania przestrzennego.

Marek Wielgo zwraca uwagę, że na ograniczenie aktywności wskazuje także liczba ogłoszeń wycofywanych z rynku. W całym 2024 r. było ich ok. 364 tys., a w 2025 r. ok. 338,5 tys. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 r. Adradar odnotował ok. 239 tys. takich przypadków. To o niemal 19 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Foto: mat.prasowe

– Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie wycofane ogłoszenia dotyczą działek sprzedanych. Część właścicieli mogła zrezygnować ze sprzedaży lub czasowo wycofać ofertę. Warto jednak zauważyć, że w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku liczba nowych i wycofanych ogłoszeń była niemal identyczna. Rynek działa więc na znacznie mniejszych obrotach niż jeszcze dwa lata temu – opisuje Wielgo.

Jak dodaje, niepewność związana z reformą planistyczną może ograniczać aktywność nie tylko sprzedających, ale także potencjalnych nabywców ziemi. – Jeśli nie mają pewności, czy i na jakich warunkach będą mogli zbudować na nich dom – wyjaśnia ekspert GetHome.pl.

Co wpływa na wartość działki

Jak mówi Marek Wielgo, przez lata głównymi czynnikami wpływającymi na wartość działki były lokalizacja, dostęp do infrastruktury oraz powierzchnia. – Dziś coraz większe znaczenie ma także jej status planistyczny. Reforma planowania przestrzennego może bowiem ograniczyć dostępność gruntów, które można stosunkowo szybko zabudować. Wiele zależy od tego, jak poszczególne gminy podejdą do wyznaczania nowych terenów mieszkaniowych w planach ogólnych – wyjaśnia.

Ekspert zwraca uwagę, że przez lata część rynku rozwijała się dzięki decyzjom o warunkach zabudowy wydawanym na terenach pozbawionych miejscowych planów. Nowe przepisy ograniczają tę ścieżkę, a większe znaczenie zyskują plany ogólne. Celem reformy jest uporządkowanie rozwoju przestrzennego gmin i ograniczenie chaotycznej zabudowy na terenach pozbawionych odpowiedniej infrastruktury.

– Konsekwencją zmian może być jednak większe zróżnicowanie cen działek. Grunty z jasną sytuacją planistyczną, potwierdzoną możliwością zabudowy i dostępem do infrastruktury mogą zyskiwać na wartości. Część potencjału inwestycyjnego mogą tracić działki o niepewnym statusie – podkreśla Marek Wielgo.

Ile kosztują tereny inwestycyjne

W ogłoszeniach o sprzedaży działek coraz częściej podawany jest status planistyczny – to, czy grunt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ma decyzję o warunkach zabudowy, czy pozwolenie na budowę.

– W dużych miastach ceny niektórych działek dorównują cenom mieszkań, a czasem nawet je przewyższają – podkreśla Marek Wielgo. Na przykład w warszawskim Wawrze za parcelę o powierzchni niemal 1 tys. mkw., która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziana pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową, sprzedający chce ponad 1,4 mln zł. – To kwota porównywalna z ceną segmentu w tej dzielnicy – podkreśla ekspert. – Oferty przekraczające 1 mln zł przestają kogokolwiek dziwić nie tylko w stolicy, ale także w innych dużych miastach. Przykładowo w gdańskim Przymorzu Małym działkę budowlaną o powierzchni ok. 610 mkw. wystawiono za ponad 2,3 mln zł.

Czytaj więcej Nieruchomości Jakich zmian potrzebuje jeszcze rynek mieszkaniowy i kredytowy? Debata ekspercka Bardzo dobra sprzedaż nowych mieszkań i kredytów oraz ofensywa w budownictwie społecznym nie mogą wpędzić w samozadowolenie. Do zrobienia jest jesz...

Ceny zależą nie tylko od lokalizacji i powierzchni, ale także od uzbrojenia terenu, dostępu do drogi, parametrów dopuszczalnej zabudowy oraz sytuacji planistycznej.

– Jesień, zima i wczesna wiosna to dobry czas na oglądanie działek. Wtedy najlepiej widać problemy, które latem mogą umknąć uwadze kupujących, np. zastoiska wody, podmokły teren, stan dróg dojazdowych czy stopień zacienienia parceli – mówi Marek Wielgo. – To także okres, w którym sprzedający częściej są skłonni do negocjacji cen.