Materiał we współpracy z Tangent Capital

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Szokująca cena za metr kwadratowy? Nie to jest wyznacznikiem luksusu w nieruchomościach. Kluczowym parametrem jest niepowtarzalna lokalizacja – niepowtarzalna w sensie dosłownym: taka, której nie da się powielić. Apartamentowiec Saski Park powstaje w ścisłym śródmieściu Warszawy, w pierwszej linii zabudowy vis-à-vis Ogrodu Saskiego, pod adresem Marszałkowska 111. Wystarczy spojrzeć na mapę stolicy, by stwierdzić, że nie będzie mieć konkurencji. Poza oczywistym prestiżem taki adres to również dobre perspektywy, jeśli chodzi o wartość nieruchomości.

Z widokiem na Ogród Saski. Jedyny taki adres

Jak czytamy w raporcie firmy doradczej Knight Frank „The Residence Report. The global perspective on luxury residential development”, wobec ciągle rosnącego rynku nieruchomości premium i bogacących się społeczeństw, konieczne jest wyróżnienie się ze swoim projektem, a zaimponować konsumentom nie jest już łatwo. Sam standard budynku i wyposażenia to już za mało, by się wyróżnić. Kolejne udogodnienia stają się standardem, deweloperzy prześcigają się w pomysłach, które szybko mogą się okazać przebrzmiałą modą, a nawet obciążeniem dla mieszkańców. Analitycy Knight Frank sugerują, by nieruchomość ocenić tak, jak Mark Schatzer w książce „The Dorito Effect”: bronić się mają ponadczasowy design, wyjątkowe otoczenie, wspaniały widok i dostęp do natury. Nieruchomość sama w sobie może być luksusem

„Cena i oferta nie wystarczą już, by zapewnić doświadczenie wysokiej jakości i luksusu. Zawsze jednak będą istnieć nieruchomości, które z natury wykraczają poza standardową ofertę. Naprawdę wyjątkowej lokalizacji nie da się odtworzyć. Podobnie jak zabytkowego budynku, dojrzałego krajobrazu, konkretnego widoku czy dzielnicy, w której toczy się autentyczne życie kulturalne” – wskazują analitycy Knight Frank.

Apartamentowiec Saski Park znajduje się w pierwszej linii zabudowy vis-à-vis Ogrodu Saskiego Foto: mat. prasowe

Saski Park to kameralna inwestycja licząca zaledwie 48 mieszkań. Apartamentowiec swoją bryłą nawiązuje do biurowca Saski Point, który od 1999 r. tworzył charakterystyczny punkt tej części Marszałkowskiej. Inwestor, Tangent Capital, idzie wbrew modzie stawiania apartamentowych wysokościowców. Usługowy parter i siedem pięter – to wszystko. Deweloper czerpie z wcześniejszych projektów, realizowanych na Powiślu, na rogu Szarej i Rozbratu, na działce zatopionej w zapewniającej dyskrecję zieleni. Poczucie przynależności do wąskiego grona właścicieli – to również wyznacznik nieruchomości z najwyższej półki.

Saski Park to projekt kameralny, a przy tym o dużej ekspozycji, przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic stolicy. Mieszkańcy będą mieć na wyciągnięcie ręki najstarszy park w Polsce, ale także – w zasięgu maksymalnie kwadransa – instytucje kultury: Teatr Wielki – Operę Narodową, Teatr Dramatyczny, Narodową Galerię Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Filharmonię Narodową, oraz wybitną kuchnię w lokalach na ul. Moliera, Próżnej czy przy Placu Grzybowskim.

Z okien apartamentów rozciągać się będzie widok na samo serce Warszawy: Stare Miasto z Katedrą św. Jana, Teatr Wielki i Operę Narodową, hotel Raffles Europejski oraz zaprojektowany przez Normana Fostera Metropolitan, w którym swoje salony mają najbardziej prestiżowe marki.

Tylko 48 apartamentów w samym sercu Warszawy

W budynku znajdą się apartamenty o metrażach od 45 mkw. do 220 mkw. Najmniejszych lokali będzie zaledwie sześć, oferta zdominowana jest przez zdecydowanie duże apartamenty dla ludzi kochających przestrzenie. Wysokość wnętrz sięgnie 3 m, a poczucie nieograniczonej przestrzeni potęgowane będzie oknami: przeszklenia od podłogi do sufitu będą maksymalizować dostęp światła i widok. Duże, przesuwne systemy okienne z obniżonym progiem zniosą granicę między wnętrzem a loggią. Jednocześnie systemy zapewnią akustyczny komfort, oddzielając mieszkańców od głosów wielkiego miasta.

Sypialnie zlokalizowane będą od wewnętrznego, cichego podwórka.

Są już pierwsze rezerwacje. Ceny apartamentów wahają się obecnie od 39,4 tys. zł za mkw. do 63,6 tys. zł. Całościowo – od 1,93 mln zł do 12,2 mln zł. Koszt miejsca postojowego to 200 tys. zł.

W budynku będzie się mieścić nowoczesne lobby z recepcją, przestrzeń do spotkań biznesowych, prywatna strefa fitness z najwyższej jakości urządzeniami Technogym oraz dwupoziomowy wygodny garaż na 73 pojazdy.

Inwestor zapewnia, że parter zapełnią usługi najwyższej jakości – Tangent Capital pozostanie właścicielem tych lokali i będzie nimi zarządzać.

Przy Marszałkowskiej 111 znajduje się salon sprzedaży apartamentów, w którym można bliżej poznać założenia projektu. Informacje można również znaleźć na stronie saskipark.pl

W apartamentach Saski Park poczucie nieograniczonej przestrzeni potęgowane będzie przeszkleniami od podłogi do sufitu Foto: mat. prasowe

Specjaliści od kameralnych apartamentowców

Tangent Capital ma na koncie kameralne, luksusowe apartamentowce na warszawskim Powiślu, z nazwami zaczerpniętymi wprost z prestiżowych adresów: Szara8 (oddany w 2024 r.), Rozbrat44 (oddany w tym roku) i Szara10a (w budowie i sprzedaży).

Materiał we współpracy z Tangent Capital