Materiał we współpracy z CPI Property Group

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CPI ma w portfelu 270 tys. mkw. powierzchni handlowej – to kilka regionalnych galerii handlowych oraz dwie sieci parków handlowych: City Market i StopShop. Na tradycyjnym handlu stawiano już krzyżyk z powodu popularności e-commerce'u, jak oceniacie perspektywy?

Mimo obaw z okresu pandemii handel stacjonarny ma się bardzo dobrze. Od 2019 r. zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce zwiększyły się o ok. 2 mln mkw., czyli o ok. 15 proc., głównie za sprawą nowych parków handlowych. Równolegle rozwijał się e-commerce. Mimo tak dużej nowej podaży i rosnącej konkurencji ze strony handlu internetowego odwiedzalność w istniejących obiektach pozostaje stabilna. Otwarcie nowego parku handlowego w okolicy nie powoduje trwałego spadku ruchu w naszych centrach, a obroty najemców rok do roku rosną. Rynek wchłonął więc znaczną nową podaż bez szkody dla obiektów już działających. Na tej podstawie można stwierdzić, że handel stacjonarny jest dziś w najlepszej kondycji w swojej historii.

Polska ma stosunkowo młody i bardzo rozwinięty rynek powierzchni handlowych, a postęp technologiczny pozwala go dalej unowocześniać. Obok powszechnej cyfryzacji widzimy też wyraźny trend powrotu do tradycyjnych zakupów. Rozwija się e-commerce, a jednocześnie klienci wciąż chcą zobaczyć produkt, przymierzyć go i spędzić czas w centrum handlowym.

Jednym z kierunków rozwoju galerii może być inne podejście do doświadczenia klienta. Handel z natury jest pełen bodźców, a internet dostarcza ich na co dzień w nadmiarze. Spokojniejsza przestrzeń, z mniejszą liczbą komunikatów, mogłaby stać się przewagą centrów handlowych i ułatwić im współistnienie z e-commerce. Na razie rynek zmierza jednak w przeciwną stronę: rozwijają się retail media, które mają wpływać na decyzje zakupowe klientów, zarówno w przestrzeniach wspólnych centrów, jak i bezpośrednio przy półkach sklepowych.

Jakie są poziomy odwiedzalności i obrotów w waszych galeriach? Co robić, by galerie przyciągały najemców i klientów?

Obroty w naszych obiektach od lat systematycznie rosną, a odwiedzalność jest stabilna. Większość naszych centrów to ugruntowane obiekty w średniej wielkości miastach, często bez bezpośredniej konkurencji w swoim obszarze oddziaływania.

O atrakcyjności centrum dla klientów decyduje przede wszystkim oferta. Potrzebne są zarówno popularne marki, jak i dobrze dopasowane nowości. W naszych lokalizacjach udaje się to konsekwentnie, ponieważ marki, które otwierają u nas sklepy, często są pierwszymi salonami danej sieci w regionie. To jeden z najskuteczniejszych sposobów przyciągania klientów.

Obserwujemy też, że klienci mają mniejsze oczekiwania wobec wydarzeń specjalnych w centrach handlowych, co można wiązać z nadmiarem bodźców na co dzień. Okazjonalne wydarzenia i akcje promocyjne organizowane wspólnie z najemcami nadal cieszą się jednak zainteresowaniem i przekładają się na odwiedzalność oraz obroty.

Coraz większą rolę odgrywa oferta wykraczająca poza zakupy. Centra handlowe rozwijają nowoczesną rozrywkę, poszerzają zakres usług, wprowadzają kluby sportowe, strefy rekreacji oraz ofertę związaną ze zdrowiem i wellbeingiem. Zainteresowanie tymi kategoriami systematycznie rośnie, a klienci traktują centrum handlowe jako miejsce spędzania wolnego czasu, a nie tylko robienia zakupów. Dzięki temu odwiedzają je częściej i zostają w nich dłużej. Inaczej wygląda sytuacja centrów w mniejszych i średnich miastach regionalnych, w których działa większość naszych obiektów. Tam galeria od lat pozostaje dla mieszkańców jednym z głównych ośrodków życia rozrywkowego i kulturalnego, a jej rola w lokalnej społeczności jest szersza niż w dużych aglomeracjach.

Czy planujecie powiększać portfel galerii?

Na bieżąco analizujemy rynek, ale priorytetem pozostaje rozwój obecnego portfela. Zarządzanie 270 tys. mkw. powierzchni w 22 obiektach w całej Polsce wymaga stałej pracy nad ofertą, strukturą najemców i jakością obiektów. Nie wykluczamy jednak akwizycji. Jeśli na rynku pojawi się interesująca oferta, rozważymy ją. Interesują nas przede wszystkim obiekty o ugruntowanej pozycji w swoim obszarze oddziaływania i z potencjałem poprawy wyników.

Coraz częściej mówi się o nasyceniu rynku parków i centrów convenience. Inwestorzy schodzą do coraz mniejszych miast. Jaka jest jeszcze chłonność rynku? Czy planujecie powiększać sieć?

Parki handlowe dobrze odpowiadają na potrzebę wygodnych i szybkich zakupów blisko domu, dlatego w ostatnich latach były najszybciej rosnącym formatem na rynku. Podchodzimy jednak do ich dalszego rozwoju racjonalnie. Liczba sieci handlowych rozwijających się w Polsce jest ograniczona, a ich ekspansja również ma swoje granice. W średniej wielkości miastach działa niekiedy nawet kilka, a czasem blisko dziesięć sklepów tej samej sieci. Prowadzi to do kanibalizacji: wysoka penetracja rynku przez te same marki zmniejsza obszar oddziaływania pojedynczego sklepu.

Dlatego uważamy, że budowa kolejnych parków handlowych nie jest dziś właściwym kierunkiem. Sygnały z rynku pokazują, że nowe projekty mają coraz większe trudności z pozyskaniem najemców. Jeśli już ich pozyskują, to często kosztem istniejących obiektów. Nie mamy nic przeciwko konkurencji, ale widzimy, że część warunków proponowanych dziś najemcom wyraźnie odbiega od rynkowych. W dłuższej perspektywie jest to ryzyko dla całego sektora. Naszym priorytetem pozostaje umacnianie pozycji obecnych sieci City Market i StopShop: dopasowywanie składu najemców do lokalnych potrzeb, modernizacja obiektów i ścisła współpraca z najemcami.

Materiał we współpracy z CPI Property Group