CPI Property Group uruchomi pierwszy projekt deweloperski w Polsce. Do tej pory firma budowała warszawski portfel kupując istniejące obiekty. W miejsce wysłużonego biurowca Prosta 69 z 1997 r. (modernizacja w 2004 r.) stanie 14-kondygnacyjny pod nazwą LightOn. Będzie on bezpośrednią sąsiadką wysokościowców - Skyliner i The Warsaw Hub.

CPI Property Group stawia na kameralny biurowiec

Budynek będzie liczył 23,6 tys. mkw. powierzchni. Przewidywany termin oddania to koniec 2028 r. Projekt powstał we współpracy z pracownią architektoniczną APA Wojciechowski Architekci.

– LightOn to pierwszy projekt deweloperski CPI Property Group w Polsce. Przygotowujemy się do jego budowy, wykorzystując wieloletnie doświadczenia zdobyte jako deweloper na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcja nowego biurowca powstała na bazie naszego doświadczenia w zarządzaniu budynkami biurowymi i zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami rynku – skomentowała Barbara Topolska, country managerka CPIPG w Polsce.

LightOn ma, rzecz jasna, spełniać najwyższe standardy ESG, ma mieć certyfikaty WELL, BREEAM, SmartScore i WiredScore, docelowo z najwyższymi stopniami.