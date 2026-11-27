Prawie 1,6 mld zł pozyskali z emisji obligacji deweloperzy tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy. Największe emisje przeprowadziły spółki: Archicom – 385 mln zł, Victoria Dom i Polski Holding Nieruchomości – po 250 mln zł. Firmy zarówno zbierają kapitał na nowe inwestycje, czyli zakupy ziemi (banki nie chcą na to pożyczać – wolą finansować budowę), jak i na rolowanie lub wcześniejszy wykup droższych w obsłudze obligacji. Papiery sprzedają głównie deweloperzy mieszkaniowi: zarówno duże, ogólnopolskie spółki, jak i lokalni gracze zainteresowani wejściem do nowych czy większych miast. Nastrojów inwestorów nie zepsuło zamieszanie wokół dewelopera nieruchomości komercyjnych Ghelamco. Co więcej, sama spółka w odświeżonej strategii zadeklarowała, że będzie chciała plasować obligacje podmiotów zależnych.

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Na co mogą liczyć inwestorzy? Obecnie najwyższą marżę ponad WIBOR 6M mają papiery BBI Develoment – to aż 7,75 pkt proc. Na drugim biegunie jest seria spółki Dom Development z marżą 1,2 pkt proc.

Deweloperzy i inwestorzy będą zainteresowani obligacjami

– W 2026 r. dzięki nam na rynku Catalyst zadebiutowały takie spółki deweloperskie jak SGI, Matexi czy Rutkowski, a blisko debiutu jest Novisa Development, lider na polskim rynku budownictwa jednorodzinnego. W 2025 r. debiutowały z nami cztery spółki z sektora nieruchomości – mówi Paweł Gosz, partner w Domu Maklerskim Michael/Ström.

– Rekomendujemy naszym emitentom wprowadzanie obligacji do obrotu giełdowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy planują oni długoterminowo korzystać z finansowania na rynku obligacji. Biorąc pod uwagę debiutantów i spółki już obecne na Catalyście, w 2026 r. przeprowadziliśmy emisje obligacji 12 podmiotów. Ponadto jest grupa spółek, które regularnie emitują obligacje przy współpracy z nami, nie decydując się na obecność na Catalyście, ale to mniejszość. W latach 2025–2026 nie przybył ani jeden taki podmiot – dodaje.

Czy można liczyć na kolejne debiuty?

– Wciąż dostrzegamy na rynku wiele dużych, dobrze zarządzanych i nisko zadłużonych spółek i staramy się zachęcać do wejścia na rynek obligacji. Korzystanie z finansowania dłużnego, w odpowiednich proporcjach do wartości kapitału własnego, pozytywnie wpływa na rozwój biznesu deweloperskiego. Kiedyś rynek obligacji był dostępny głównie dla dużych spółek giełdowych, ale od kilku lat rośnie udział podmiotów niepublicznych. Takie spółki jak Invest Komfort, NDI czy SGI z powodzeniem uplasowały obligacje, uzyskując koszt finansowania na poziomie największych deweloperów, od kilkunastu lat obecnych na Catalyście – mówi Gosz. – Ponadto w czasach wzmożonej konkurencji o nowe grunty u wielu naszych emitentów obserwujemy zmianę podejścia do emitowania obligacji z „just-in-time” na „just-in-case”, polegającego na utrzymywaniu wysokiego salda gotówki na wypadek pojawienia się okazji zakupowej – dodaje. Zdaniem eksperta, rynek obligacji w dalszym ciągu powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem deweloperów mieszkaniowych, głównie ze względu na możliwość refinansowania istniejącego zadłużenia bez konieczności zmniejszania skali działalności oraz w związku z wysokim udziałem kosztu nabycia gruntu w projektach mieszkaniowych.

– Rozwój banku ziemi wciąż jest dużym wyzwaniem dla deweloperów oraz najczęściej spotykanym celem emisji obligacji. Spółki muszą pozyskiwać nowy kapitał, aby skutecznie konkurować z największymi podmiotami, wydającymi na nowe grunty po kilkaset milionów złotych rocznie. Obecnie cena gruntu stanowi nawet 30 proc. szacowanej ceny sprzedaży mieszkania, które ma na nim powstać, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wskaźnik ten wahał się w przedziale 10–20 proc. Wzrost popularności finansowania obligacjami wynika również z ich elastyczności, ponieważ środki mogą być wykorzystywane na realizację wielu projektów, na różnych etapach budowy, w zależności od zapotrzebowania wynikającego również z tempa sprzedaży – mówi Gosz.

Czy zawirowania wokół Ghelamco w jakikolwiek sposób wpływają na postrzeganie branży przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych?

– Od dwóch, trzech lat na rynku obligacji mamy do czynienia ze zwiększoną dostępnością środków inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Szczególnie dobry efekt końcowy dla emitentów dają oferty, w których łączony jest popyt obu tych źródeł. Wpływa to pozytywnie na maksymalizację wartości emisji oraz poprawia jej późniejszą płynność na rynku wtórnym – mówi Gosz. – Wśród instytucji aktywne są nie tylko TFI, ale również OFE oraz towarzystwa ubezpieczeń. Do początku marca 2026 r. aktywa funduszy obligacji korporacyjnych systematycznie rosły, co w połączeniu z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych pozwalało emitentom obniżać marże względem poprzednich emisji, a także emitować obligacje dłuższe niż spotykane najczęściej trzyletnie. Jest to możliwe również dzięki wciąż niskiemu udziałowi emisji niewykupionych, który pomaga budować pozytywny obraz rynku w oczach inwestorów – dodaje.

Przyznaje, że zawirowania wokół obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest wprowadzają pewien niepokój na rynku. – Przypomina to niektórym inwestorom, że oprocentowanie obligacji korporacyjnych, wyższe niż lokat bankowych, jest uzasadnione m.in. premią za ryzyko, które czasem potrafi się zmaterializować. Ponadto doświadczeni inwestorzy wiedzą, że pojedyncze przypadki emitentów będących w trudniejszej sytuacji nie podważają sensu inwestowania w obligacje korporacyjne, zwłaszcza przy odpowiedniej dywersyfikacji portfela – mówi Gosz.

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Na rynku obligacji będzie OKI

Tomasz Puzyrewicz, dyrektor departamentu emisji obligacji w Domu Maklerskim Navigator, ocenia, że 2026 r. przyniósł kilka zmian na rynku obligacji deweloperów mieszkaniowych, które mogą w kolejnych latach przerodzić się w trwałe trendy.

– Deweloperzy mieszkaniowi mniej chętnie korzystali z emisji prospektowych niż w poprzednich latach – w dużej mierze wynika to ze wzrostu aktywów TFI i większego apetytu na emisje spółek bez ratingu inwestycyjnego. Widać też – na przestrzeni ostatnich paru lat – wyraźną kompresję marży, szczególnie wyraźnie widoczną u deweloperów notowanych na głównym parkiecie GPW – mówi Puzyrewicz.

Zdaniem eksperta, pewne spowolnienie na rynku mieszkaniowym nie przełożyło się na pogorszenie sytuacji emitentów. Co więcej, problemy Ghelamco nie spowodowały pogorszenia nastrojów inwestorów wobec deweloperów mieszkaniowych. – Zainteresowanie tą branżą wśród inwestorów instytucjonalnych pozostaje duże. Wynika to po części z faktu, że branża ta, obok windykacyjnej, od lat buduje swoją wiarygodność na rynku obligacji – i poza branżą finansową w zasadzie nie ma znaczącej konkurencji w walce o portfele inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – mówi Puzyrewicz.

Co nas czeka w 2027 r.? Dyrektor spodziewa się napływu nowych spółek deweloperskich na rynek obligacji. Przykład Robyga pokazał, że opłaca się powrót z akcjami na GPW, jeżeli spółka chce emitować obligacje na korzystniejszych warunkach.

– 2027 r. przyniesie też debiut OKI – będzie to nowy impuls na rynku obligacji deweloperskich. Znów może wzrosnąć znaczenie ofert prospektowych, powinien się też zwiększyć napływ środków do TFI. Podsumowując – z optymizmem patrzymy na rynek obligacji deweloperskich. Ma on solidne podstawy fundamentalne i mocną stronę popytu – mówi Puzyrewicz.