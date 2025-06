Informacja o wykupie przez Ghelamco Group obligacji wypuszczonych w Belgii za 84 mln euro (wliczając wartość ostatniej transzy odsetek) została świetnie przyjęta przez posiadaczy papierów wyemitowanych przez Ghelamco Invest w Polsce i notowanych na Catalyst.

Reklama

Polskie obligacje Ghelamco z lepszą wyceną, ale wciąż sporym dyskontem

Wcześniej obawy o płynność grupy zdołowały wycenę części papierów (głównie tych z odleglejszymi terminami zapadalności) do nawet 60 proc. wartości nominalnej. W poniedziałek wszystkie serie świeciły na zielono.

Przed południem największe obroty były na seriach GHE0327, wycena wzrosła o 12,6 proc., do 80 proc. wartości nominalnej. Seria GHE1027 drożała o 7,6 proc., do 78,55 proc. wartości nominalnej, a GHE0728 o 10,1 proc., do 76 proc. wartości nominalnej.

Ryzyko braku wykupu papierów zapadających w lipcu i wrześniu tego roku było oceniane jako względnie niskie, wycena serii GHI0725 przed południem wynosiła 98,9 proc., a GHI0925 96,5 proc. Ghelamco zapewniło, że na wykup lipcowej serii (30 mln zł) ma zabezpieczone pieniądze, a do września (do wykupu 170 mln zł) powinno się udać spieniężyć nieruchomości.