Klienci zdecydowanie bronią liczby pokoi oraz dobrego adresu. Liczy się także dobry dojazd do pracy, bliskość szkół i sklepów.

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Zdolność kredytowa to twarda granica

– Zakup mieszkania lub domu często wymaga ustępstw, bo mało kto ma dziś budżet wystarczający na spełnienie wszystkich oczekiwań – podkreśla Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl. – Nawet przy dużym wyborze ofert twardą granicą pozostaje często zdolność kredytowa i maksymalna kwota, jaką można wyłożyć na stół. Większość osób zaczyna poszukiwania z listą życzeń, na której jest dobra lokalizacja, duży metraż i wysoki standard. Ale potem przychodzi zderzenie z cenami i zaczyna się kalkulacja: z czego można zrezygnować, żeby w ogóle kupić.

Rafał Bieńkowski podkreśla, że choć lista kompromisów wskazywana przez pośredników z różnych regionów Polski bywa odmienna – bo lokalne rynki różnią się cenami i strukturą ofert – to z wypowiedzi 1501 agentów wyłania się pewien trend.

– Gdy budżet nie spina się z pierwotnymi marzeniami, kupujący najczęściej stosują zasadę redukcji w określonej kolejności. Najchętniej rezygnują z tego, co można zmienić w przyszłości lub co nie wpływa drastycznie na codzienne życie rodziny – mówi cytowana przez serwis Renata Woźniak z agencji Woźniak Nieruchomości w Wałbrzychu.

Kurczy się metraż, ale liczba pokoi zostaje

W opinii pośredników, którzy wzięli udział w badaniu, najczęściej wskazywanym kompromisem jest metraż, ale przy zachowaniu liczby pokoi. Np. zamiast przestronnego, 60-metrowego mieszkania trzypokojowego, wybierane są kompaktowe trójki mające 48–52 mkw. – Liczy się więc podział funkcjonalny, a nie bezwzględna przestrzeń. Podobnie jest na rynku domów, gdzie zamiast budynków o powierzchni 130–150 mkw. często wybierane są mniejsze domy liczące ok. 100 mkw. – podaje Rafał Bieńkowski.

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Kupujący wolą obciąć metraż albo przenieść poszukiwania dalej od centrum, niż zrezygnować z osobnej sypialni dla dziecka czy miejsca do pracy zdalnej.

Prace remontowe planowane etapami

Drugim bardzo częstym ustępstwem jest standard wykończenia. Wielu nabywców rezygnuje z lokali pod klucz na rzecz mieszkań w gorszym stanie technicznym, planując prace etapami po przeprowadzce. – W nowym budownictwie pierwsze wykreślane dodatki to z kolei miejsce postojowe w garażu podziemnym i komórka lokatorska. Parkowanie pod blokiem pozwala od ręki zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych – mówi Rafał Bieńkowski. – Kupujący częściej akceptują też starsze budownictwo – wracają do bloków z wielkiej płyty z lat 70., 80. i 90., które przy niższej cenie oferują nierzadko lepszy rozkład wnętrza i gotową infrastrukturę w okolicy.

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Jak pokazuje badanie Nieruchomosci-online.pl, podejście kupujących do remontów jest jednak najbardziej niejednoznaczne. Mniej więcej połowa pośredników zauważa, że przy napiętym budżecie kupujący godzą się na mieszkanie do odnowienia, odkładając prace na później. Druga połowa wskazuje jednak na zupełnie odwrotny trend: klienci nie chcą słyszeć o remoncie z powodu wysokich cen materiałów i robocizny, dlatego wolą kupić mniejsze mieszkanie, do którego można się od razu wprowadzić.

W dużych miastach klienci biorą pod uwagę wyprowadzkę z drogiego centrum na obrzeża lub do miejscowości satelickich. – Rezygnują z samego prestiżu dzielnicy, ale szukają miejsc dobrze skomunikowanych, gdzie dostaną więcej metrów w niższej cenie – mówi Bieńkowski.

Cena musi być niższa, jeśli nie ma balkonu

Poza dobrym adresem i liczbą pokoi, dla kupujących ważny jest też balkon. – Mieszkania bez niego sprzedają się trudniej i muszą być odpowiednio tańsze. Cena musi rekompensować takie niedogodności – mówi Krzysztof Ficek z biura Budomos Nieruchomości w Tarnowie.

Nastrojometr rynku nieruchomości to cokwartalne badanie pośredników prowadzone przez serwis Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. We wrześniu 2026 r. wzięło w nim udział 1501 agentów z całej Polski.