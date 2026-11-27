Mierzony w skali od 1 do 10 punktów poziom szczęścia w pracy Polaków spadł w tym roku do 5,4 pkt, czyli do poziomu najniższego od 2017 r. Jego wyraźny spadek przyniosły ostatnie trzy lata, bo jeszcze w 2023 r. nasze poczucie zawodowego szczęścia sięgało 6,8 pkt – wynika z najnowszej, dziesiątej już edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”, przygotowanego przez agencję pracy Jobhouse oraz portal rekrutacyjny No Fluff Jobs.

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Chociaż od lat największy wpływ na poczucie szczęścia w pracy ma w Polsce dobre wynagrodzenie (jest teraz ważne dla ponad 86 proc. pracowników), to w tym roku wyraźnie widać wzrost znaczenia kwestii związanych z ilością i jakością pracy. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem z czwartego na drugie miejsce awansowała możliwość zachowania work-life balance, czyli równowagi między pracą a życiem prywatnym, istotna dla 77,5 proc. pracowników.

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Na trzecim miejscu znalazła się związana z tym możliwość pracy zdalnej, wskazana przez prawie 76 proc. badanych. Co więcej, aż 83 proc. pracowników ocenia, że oferowany przez pracodawcę wymiar pracy zdalnej ma duży lub bardzo duży wpływ na ich szczęście zawodowe. To o ponad 8 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Marzenie o krótszym tygodniu pracy

Jak zwraca uwagę Paulina Król, dyrektor operacyjna i szefowa HR w No Fluff Jobs, zmianę oczekiwań pracowników widać także w podejściu do benefitów. Wśród tych, które mają największy wpływ na poczucie szczęścia w pracy, prawie dwie trzecie badanych wskazuje krótszy, np. czterodniowy tydzień pracy. Kolejne miejsca zajęły (pożądane przez ponad połowę pracowników) dodatkowe dni urlopu lub urlop nielimitowany.

Za widocznym w tym roku wzrostem znaczenia czynników związanych z poprawą równowagi między pracą a życiem prywatnym może stać odczuwane przez większość badanych przeciążenie obowiązkami zawodowymi, co wynika z silnej presji na efektywność pracy. Tylko co dziesiąty pracownik w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie czuł się nigdy psychicznie lub fizycznie wyczerpany swoją pracą. Wśród pozostałych ponad sześciu na dziesięciu odczuwa takie wyczerpanie co najmniej kilka razy w miesiącu, a prawie 28 proc. – codziennie lub niemal codziennie. Prawie połowa pracowników regularnie ma też trudności z wyłączeniem myśli o pracy i pełną regeneracją w czasie wolnym.

Aktywność zawodowa w Polsce – dane kwartalne, wyrównane sezonowo Foto: PAP

Rosną finansowe aspiracje pracowników

Przeciążenie i przemęczenie obowiązkami zawodowymi może być jednym z powodów nieco większej niż przed rokiem gotowości do zmiany zatrudnienia – aż 51,4 proc. pracowników rozgląda się teraz za nową pracą. Zwiększony napływ kandydatów do pracy notuje w tym roku większość portali pracy, w tym No Fluff Jobs. Według jego udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych liczba aplikacji na ogłoszenia IT w Polsce wzrosła teraz od września do 25 listopada niemal o jedną trzecią w porównaniu z tym samym okresem 2025 r.

Jednym z powodów gotowości do zmiany pracy jest kwestia zarobków, w tym zwłaszcza duża różnica między obecnym poziomem wynagrodzenia a tym, które podwyższyłoby poziom zawodowego szczęścia badanych pracowników. Co prawda od początku badania (od 2017 r.) „dobre wynagrodzenie” pozostaje najczęściej wskazywanym czynnikiem szczęścia zawodowego Polaków, ale wysokość tego wynagrodzenia z roku na rok rośnie.

Obecnie „wymarzona płaca" średnio przekracza już 9,5 tys. zł netto, a prawie połowa badanych wycenia ją na ponad 14 tys. zł netto (dla porównania, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 9405 zł brutto). – Rosnące koszty życia sprawiły, że oczekiwania finansowe pracowników znacząco wzrosły, a pracodawcy nie zawsze są w stanie za nimi nadążyć – komentuje Natalia Bogdan, prezeska Jobhouse, według której wprawdzie możemy mówić o kulturze organizacyjnej, benefitach czy możliwościach rozwoju, ale trudno budować zaangażowanie pracowników, którzy czują się niedoceniani finansowo.