Z tego artykułu dowiesz się: które specjalizacje IT stają się mniej perspektywiczne, a gdzie popyt na ekspertów rośnie najszybciej.

jak firmy technologiczne zmieniają swoje strategie rekrutacyjne i dlaczego coraz rzadziej zatrudniają „na zapas”.

dlaczego sztuczna inteligencja redefiniuje rolę programisty i co to oznacza dla osób na początku kariery.

jak może wyglądać rynek pracy w IT po 2027 roku i czy AI doprowadzi do zmniejszenia zespołów deweloperskich.

– W tym miesiącu mija 1,5 roku, odkąd jestem bezrobotny – pisze na jednym z portali rozgoryczony specjalista z ponad dziesięcioletnim stażem w branży gier (gamedev), który po utracie pracy i rozesłaniu ponad 300 CV utrzymuje się z dorywczych projektów outsourcingowych. I twierdzi, że w podobnej sytuacji są jego znajomi z gamedev, zmagający się z kryzysem w branży pogłębionym przez zastępowanie ludzi sztuczną inteligencją.

Reklama Reklama

Przesadza? Niekoniecznie, jak dowodzą statystyki dotyczące ofert pracy w IT, a także opinie z rynku gier. Problemy z pracą dla specjalistów z tej branży potwierdzają dane serwisu rekrutacyjnego theprotocol.it, gdzie w ciągu ostatniego roku (do listopada) liczba ogłoszeń wzrosła o ponad 6 proc. w ujęciu rocznym. Piotr Trzmiel, dyrektor ds. rozwoju biznesu theprotocol.it, zwraca jednak uwagę na duże różnice między specjalizacjami: podczas gdy liczba ogłoszeń w AI/ML w tym czasie niemal się podwoiła, w architekturze wzrosła o ponad połowę, a w cyberbezpieczeństwie o niemal 35 proc., to w gamedev ofert było aż o 44 proc. mniej niż rok wcześniej.

Gry tworzą teraz testerzy i studenci z AI

Jak przyznaje Krzysztof Kostowski, prezes spółki PlayWay, która produkuje i wydaje gry komputerowe, jego firma nie zatrudnia już programistów i grafików do projektów. Teraz wspiera kandydatów z pomysłem i otwartością na AI, wśród których są np. testerzy gier – wielu z nich, nie znając języków programowania, tworzy dziś własne produkcje z AI. Twórcami gier z pomocą AI stają się także studenci. – Proponują nam koncepcje gier, a w przypadku zainteresowania w ciągu kilku dni wysyłają grywalne edycje – dodaje szef PlayWaya.

Foto: Tomasz Sitarski

Skutki rozwoju AI dotknęły też kilka innych specjalizacji, w tym programistów. Ich w większości omija widoczne od jesieni zeszłego roku ożywienie rekrutacji w IT. Według przygotowanej dla „Rzeczpospolitej” analizy wyszukiwarki ofert pracy w IT CzyJestEldorado.pl., od stycznia do października pojawiło się w polskim internecie (w serwisach i w systemach rekrutacyjnych oraz na stronach kariera) prawie 205,3 tys. nowych ofert pracy w IT, o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. Październik był też najlepszym miesiącem od lata 2024 r. pod względem łącznej liczby aktywnych ofert pracy w IT (prawie 30,3 tys.).

Jak jednak zastrzega Jacek Kobus, założyciel wyszukiwarki, widoczny w jej danych ogólny wzrost liczby ofert pracy w IT wynika także z rozwoju CzyJestEldorado.pl, która indeksuje coraz więcej stron. Jednak również porównywalne dane z czterech dużych portali z ofertami IT (JustJoin.it, No Fluff Jobs, theprotocol.it, SOLID.Jobs) pokazują w tym roku znaczący, bo 31 proc. wzrost łącznej liczby ogłoszeń w ujęciu rocznym.

Ten optymistyczny wynik nie pokazuje jednak pełnego obrazu rynku pracy w IT, na który w coraz większym stopniu wpływa rozwój sztucznej inteligencji, odczuwalny szczególnie w przypadku programistów. Z analizy CzyJestEldorado.pl wynika, że o ile w październiku liczba ogłoszeń związanych z AI była na czterech czołowych portalach dwukrotnie większa niż w styczniu, a liczba ofert pracy z analizą i inżynierią danych zwiększyła się o 42 proc., o tyle w ogłoszeniach skierowanych do programistów widać dwucyfrowe spadki. Największe – w ofertach dla programistów C/C++ (-15 proc.) i.NET (-12 proc.).

Rok 2027 sprawdzianem dla programistów. Firmy liczą etaty

– Najważniejsze pytanie nie brzmi już, czy AI zmieni pracę programistów, ale jak bardzo zmieni zapotrzebowanie na ich pracę. Rok 2027 może być pod tym względem przełomowy – przewiduje Jacek Kobus. Według niego, firmy, które zdobywają już praktyczne doświadczenia z narzędziami AI, przy planowaniu kolejnych budżetów zaczną weryfikować, jak dużych zespołów rzeczywiście potrzebują. – Dopiero wtedy zobaczymy, czy wzrost produktywności przełoży się na większą liczbę realizowanych projektów, czy na mniejsze zatrudnienie – twierdzi Jacek Kobus. Zwraca też uwagę, że chociaż rynek rekrutacji w IT jest większy niż przed rokiem, lecz od wiosny już praktycznie nie rośnie, a stawki stoją w miejscu.

Podobne obserwacje ma Marta Prudel-Hankus, szefowa stałych rekrutacji w firmie Awareson, która specjalizuje się w rynku IT. Według niej, w ostatnich miesiącach widać raczej stabilizację, a nawet okresowe spadki liczby nowych ofert. Firmy nie rekrutują już tak szeroko jak kiedyś; szukają pracowników wtedy, gdy mają konkretny projekt, zakontraktowanego klienta lub zatwierdzony budżet i rzadko zatrudniają na zapas.

Potwierdza to Paweł Pustelnik, wiceprezes spółki informatycznej Future Processing i wiceprezes SoDA (Organizacji Pracodawców Usług IT). Twierdzi, że wprawdzie firmy IT rekrutują cały czas, ale nie oznacza to automatycznie wzrostu zatrudnienia. Rekrutacje służą dziś głównie uzupełnianiu luk po dobrowolnej rotacji oraz pozyskiwaniu osób, których rynek potrzebuje najbardziej: specjalistów od danych i AI oraz architektów – wyjaśnia wiceprezes SoDA, dodając, że trudniej o pracę jest z kolei specjalistom skoncentrowanym na technologiach frontendowych i webowych – te role najszybciej tracą na znaczeniu.

Więcej ofert, ale niekoniecznie więcej miejsc pracy

Paweł Pustelnik zwraca też uwagę na coraz bardziej widoczny wpływ sztucznej inteligencji na sposób realizacji projektów i w rezultacie na sposób działania firm IT. Projekty są coraz krótsze, a firmy muszą być dużo bardziej wszechstronne, co wymusza dynamiczne zarządzanie zespołem, w tym tzw. ławeczką (rezerwowymi specjalistami, którzy czekają na kolejne zlecenie). Jedna specjalizacja przestaje być potrzebna, a jednocześnie firma musi szybko uzupełnić luki kadrowe w innej. – W praktyce przekłada się to na jednoczesne zwalnianie i zatrudnianie pracowników – twierdzi Paweł Pustelnik.

Ten trend widać również w analizach wyszukiwarki CzyJestEldorado.pl zbierającej też informacje o zwolnieniach w IT, również tych mniejszych, których nie obejmuje procedura zwolnień grupowych.

– Od stycznia do października otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące redukcji około 5,6 tys. stanowisk w ponad 80 firmach – podkreśla Jacek Kobus. Zaznacza jednocześnie, że to tylko część obrazu. Zgłoszenia nie obejmują bowiem kontraktów B2B, a niemal połowa ofert pracy w IT dotyczy wyłącznie tej formy współpracy. – Docierają do nas również sygnały, że firmy nie przedłużają kontraktów albo kierują kontraktorów na bezpłatne przerwy między projektami. Takie przypadki często pozostają poza statystykami redukcji zatrudnienia, choć dla specjalistów ich konsekwencje są podobne – zaznacza Jacek Kobus.

Zwraca też uwagę, że wprawdzie najczęściej wskazywanym powodem redukcji kadrowych jest restrukturyzacja (67 proc. zgłoszeń), zaś sztuczną inteligencję jako bezpośrednią przyczynę podawano zaledwie w 3 proc. zwolnień, ale jej wpływ na rynek pracy w IT jest coraz bardziej widoczny. O ile jeszcze przed rokiem pisanie kodu z pomocą AI nie było oczywistym wyborem, o tyle dzisiaj dla wielu programistów staje się codziennością. W rezultacie mniejsze zespoły potrafią realizować zadania, które wcześniej wymagały znacznie większych zasobów. – AI nie musi być oficjalnym powodem redukcji zatrudnienia, żeby wpływać na decyzje firm o wielkości zespołów i nowych rekrutacjach – zwraca uwagę Jacek Kobus.

Początkujący wypadają z rynku. Tylko co 20. oferta dla juniora

Potwierdza to Urszula Banasik, szefowa HR w spółce IT, Billennium, która w prowadzonych teraz rekrutacjach zmieniła profil poszukiwanych specjalistów.- Jako firma AI-native traktujemy dziś podstawowe umiejętności programistyczne jako punkt wyjścia. Prawdziwą przewagę dają kompetencje pozwalające przekładać możliwości technologii na konkretne rezultaty biznesowe – twierdzi menedżerka z Billennium, która poszukuje teraz m.in. inżynierów i architektów AI oraz inżynierów danych.

Agnieszka Demianiuk-Siemieniuk, szefowa Outsourcing IT w Awareson, mówi o nierównomiernym rozwoju rynku pracy w IT, na którym rośnie popyt na specjalistów rozwiązujących złożone problemy, podczas gdy role o niższej wartości dodanej coraz częściej podlegają optymalizacji kosztowej.

Ułatwia ją rozwój AI, której wpływ jest dobrze widoczny w strukturze popytu na pracowników. Jak ocenia Paweł Pustelnik, najtrudniej mają dziś osoby początkujące, bo firmy nie są już tak otwarte na juniorów jak dawniej. Według danych czyjesteldorado.pl., w październiku ofert pracy dla seniorów było o 20 proc. więcej niż w styczniu, dla specjalistów średniego szczebla – o 5 proc. więcej, a dla juniorów o 10 proc. mniej. – Na juniorów przypada już tylko co dwudzieste ogłoszenie – dodaje Jacek Kobus.