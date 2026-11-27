Profesor Łętowska skrytykowała profesora Matczaka, który skrytykował profesora Romanowskiego. Poróżnili się profesorowie o stosunek do przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Spory o to zaczynają mi się coraz częściej kojarzyć ze sprawami rozwodowymi. Kto zaczął? No zdradził(a), ale miał(a) powody. Zresztą się przyznał(a).

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Ostatnio na jednym z forów adwokackich któryś z kolegów skarżył się na wyrok odmawiający przyznania mu opieki naprzemiennej z żoną, bo… nie przepracował w sobie traumy po jej zdradzie. Może PiS z Platformą powinni przepracować w sobie tę traumę.

Bo pierwsza zdradziła Platforma. I nie z pięcioma, tylko z dwoma, bo ci trzej to tak troszkę jak Bill Clinton z Moniką Lewinsky – w zasadzie nie wiadomo, czy do stosunku doszło.



Każdy jest inny, więc i prawda dla każdego jest inna

Protagoras stwierdził, że to „człowiek jest miarą wszechrzeczy” – homo mensura. Każdy człowiek, poznający rzeczywistość za pomocą własnych zmysłów. Ten sensualizm jest dowodem na relatywizm prawdy, której kryterium jest względne.

Każdy jest inny, więc i prawda dla każdego jest inna. Nie istnieje jedna prawda powszechna. Niektóre z prawd mają przewagę nad innymi ze względu na ich użyteczność praktyczną, co implikuje praktycyzm prawdy. Nie można odnosić prawdy jednego człowieka do kryterium właściwego dla kogoś innego. Co więcej, prawda jednostki jest zmienna, ponieważ doświadczenie zmysłowe nie jest stałe, gdyż zmienia się zarówno przedmiot postrzegany, jak i podmiot postrzegający. Prawda chwili pozostaje prawdą tej chwili i tylko tak długo, jak długo jednostka uznaje ją za prawdę. Może więc dlatego jeden prawnik w jednej chwili może stawiać tezy, którym zaprzeczy po chwili – jak to było w przypadku potwierdzania przez Sąd Najwyższy ważności wyborów Prezydenta RP. Miało to nie być konieczne, gdy w sondażach prowadził Trzaskowski (a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN była nieuznawana), ale zaczęło być konieczne, gdy wygrał Nawrocki. A jako że Izba Kontroli nadal była nieuznawana, nie miał kto potwierdzić wyboru.

Logika, dialektyka, erystyka...

A może rację miał Gorgiasz, zajmując stanowisko całkowicie nihilistyczne i twierdząc, że prawda w ogóle nie istnieje? Po pierwsze, nic nie istnieje. Po drugie, nawet gdyby istniało, to byłoby niepoznawalne. Po trzecie, gdyby było poznawalne, to i tak nie ma sposobu na wyjaśnienie tego innym. Słowa, za pomocą których porozumiewają się ludzie, stanowią jedynie rodzaj niezwiązanego z prawdą poetyckiego oszustwa.

Jest taki przedmiot na pierwszym roku studiów prawniczych: logika dla prawników. Trochę łatwiejszy niż logika na filozofii. Bo to właśnie dla prawników.

Logika od logos – czyli słowo i rozum, które są nierozłączne. To nauka o prawach myślenia i przebiegu rozumowania – czyli o metodzie rozumu. Ale dominuje dialektyka. Od dialegesthai – czyli rozmawiać. Każda rozmowa przekazuje albo fakty, albo poglądy – to sztuka prowadzenia sporów. Logikę budujemy a priori, a dialektykę a posteriori.

Ani na prawie, ani na filozofii nie ma neurobiologii. A przydałaby się – zwłaszcza prawnikom. Mózg ludzki działa tak, że jeżeli A i B przekazują sobie nawzajem poglądy na jakiś temat i A spostrzeże, że B ma poglądy inne, to nie stara się sprawdzić, czy w jego myśleniu nie tkwi jakiś błąd, lecz poszukuje błędu w myśleniu B, by go przekonać do swoich poglądów. Bo człowiek jest z natury uparty. Dialektyka to sztuka prowadzenia sporów w taki sposób, by pozostać przy swoim bez względu na to, czy ma się rację, czy nie. Ktoś może obiektywnie mieć rację, a mimo to w opinii słuchaczy zostać pokonanym. Może przedstawić dowód jakiegoś twierdzenia, a przeciwnik może ten dowód obalić i w ten sposób sprawić wrażenie, że obalił samo twierdzenie. Ale obalenie jednego dowodu nie oznacza, że nie ma innych dowodów na prawdziwość dowodzonego twierdzenia.

Gdyby natura ludzka była uczciwa, nie mielibyśmy w dyskusji innego celu niż odkrycie prawdy. Ale natura ludzka jest podła – jak zauważył Arthur Schopenhauer w swojej erystyce. Erystyka cieszy się na studiach prawniczych większym zainteresowaniem niż logika.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Akademii Łazarskiego