„Rzeczpospolita”: Co pan czuje podczas oglądania „Dnia świra”? Raczej się pan śmieje czy załamuje?

Dariusz Gawin, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego: Odczuwam bardzo skomplikowane odczucia jednocześnie, bo to nie jest film, który odbiera się zero-jedynkowo. To jednocześnie i komedia, i tragikomedia, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że popularność „Dnia świra” bierze się przede wszystkim z faktu, że ludzie oglądają go jako komedię.

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„Dzień świra” kończy zaraz 25 lat. Pokazujecie go w Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach XXI Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje. Został filmem 25-lecia według „Wyborczej” i 30-lecia według ekspertów filmowych ze stowarzyszenia Soho Film oraz NCK. I to wyłącznie przez komediowość tego obrazu?

Nie, widzę wiele warstw tego filmu. Pierwsza dotyczy psychologii. W Adasiu Miauczyńskim, postaci wielu zresztą filmów Marka Koterskiego, w jakimś sensie rozpoznaje się każdy z nas. Mamy te same natręctwa, też przeżywamy kryzys wieku średniego, czasem jesteśmy znerwicowani, wykonujemy te same rutynowe czynności – oczywiście nie zawsze w takim natężeniu jak Miauczyński. Fenomen tego filmu polega na tym, że śmiejemy się nie tylko z głównego bohatera, ale też z samych siebie. Po drugie, kwestia relacji rodzinnych – z synem, matką czy byłą żoną – i uzależnień. Żyjemy w czasach, kiedy unoszeni jesteśmy kolejnymi falami pop-psychologii, i ten film dobrze to oddaje. Jest też warstwa społeczna. Adaś Miauczyński to w końcu polski inteligent, poddany pewnemu ciśnieniu historii i okoliczności.

Sfrustrowany inteligent i drapieżny kapitalizm. Bilans transformacji w „Dniu świra”

Co się stało, że w 2002 r. polski inteligent jest przedstawiony jako człowiek sfrustrowany, pozbawiony sensu życia i spauperyzowany finansowo?

„Dzień świra” to jeden z pierwszych filmów, w których dokonano próby bilansu transformacji i wszystkich procesów, które zaszły w Polsce od upadku komunizmu. Jedną z podstawowych postaci, która doprowadziła do tego upadku, jest polski inteligent – zaangażowany w KOR, później w Solidarność. To byli ludzie walczący o to, żeby Polska była wolna i – uwaga – normalna. Czyli taka jak na Zachodzie. W 1989 r. nie używano w ogóle słowa kapitalizm. To pojęcie było trochę wyklęte. Miała zostać zaprowadzona demokracja i wolny rynek. Ten ostatni miał być systemem sprawiedliwym, który wynagrodzi tych radzących sobie najlepiej.

„Przypływ podnosi wszystkie łodzie”

Tak, i podniesie on zarówno wielkie liniowce, jak i małe łódki. Po kilkunastu latach okazało się, że tak naprawdę to, co miało być utopijnym wolnym rynkiem, okazało się kapitalizmem takim, jak zawsze. Tym, który pokoleniu Adasia Miauczyńskiego był znany ze swoiście interpretowanej w PRL-u „Ziemi obiecanej”. Ale kapitalizm znano też poniekąd z drugiej ręki, bo jeżdżono na Zachód i zarabiano tam pieniądze, które potem wydawano w Pewexie.

Czytaj więcej Plus Minus Mariusz Cieślik: Wieczny dzień świra Nie powiem, żebym się zdziwił, że „Dzień świra” wybrano na film ostatniego 25-lecia. Przecież żyjemy w kraju, w którym każdy dzień jest dniem świra.

Tamto marzenie – gdy już się zrealizowało – okazało się drapieżne i wzmagało różnice społeczne. Zwróćmy uwagę, ile setek dostaje Miauczyński, gdy odbiera wypłatę – siedem. Nawet biorąc poprawkę na siłę nabywczą tamtych pieniędzy, była to suma bardzo marna. Bohater Koterskiego konstatuje w tej scenie, że jego pozycja społeczna jest dużo niższa niż kiedyś.

Kiedyś, czyli w PRL-u?

Tak, w tamtym świecie inteligenckim. W pewnym momencie filmu dowiadujemy się zresztą, że Miauczyński miał propozycję pozostania na uczelni w roli asystenta. Mógł zatem spełnić marzenie, które dawniej stanowiło ukoronowanie ambicji młodzieży wychowanej w etosie inteligenckim. Miał szansę, by zostać wykładowcą, a postanowił pójść do szkoły.

Jak to czytać?

Jest to ciekawa gra z inteligencką tradycją. Koterski sugeruje właściwie, że Miauczyński porwał się na jakiś idealistyczny gest względem własnego życia. Był nie „siłaczką”, ale „siłaczem”, bo postanowił uczyć polskiego w szkole. A na końcu okazuje się to kompletną klęską, bo w kapitalistycznym świecie dostaje za to marne kilkaset złotych, a brak sukcesów w życiu zawodowym połączony jest – jak na rysunku Andrzeja Mleczki – z brakiem sukcesów w życiu prywatnym.

Mickiewicz w klasie i bezforemne lata 90. Dariusz Gawin: Wołanie o powagę w świecie odrzucającym tradycję

Ta klęska ma wymiar nie tylko finansowy, ale również prestiżowy. Scena w klasie pokazuje, że uczniowie kompletnie Miauczyńskiego nie szanują.

Moje osobiste odczytanie tej sceny jest trochę inne. Miauczyński recytujący Adama Mickiewicza w momencie, kiedy uczniowie pogrążeni są w typowej dla swojego wieku szkolnej głupawce, pokazuje, że jest w nim dawna powaga. Nagle do tej klasy wdziera się prawdziwa sztuka i kultura wysoka, co jest zresztą podkreślone muzyką. W Miauczyńskim cały czas jest to coś.

Jak pan owo „coś” by zdefiniował?

Bohater Koterskiego cały czas jest polskim inteligentem, który jest w stanie nawiązać łączność z istotą sztuki Mickiewicza. Pozostaje – mimo wszystko – zakorzeniony w tym wielkim etosie. I nie jest to przedstawione jako ani żałosne, ani nieprawdziwe. Miauczyński taki po prostu jest. Ta scena i sygnalizowanie powagi Mickiewicza jest przejmujące również z innego powodu. Nasz inteligent funkcjonuje bowiem w świecie po latach 90., w którym to, o czym rozmawiamy, było odrzucane jako zbędne.

Kasy się na Mickiewiczu raczej nie zarobi.

I w związku z tym nie jest on ważny. Tak przez lata myślano. Moment, w którym Miauczyński recytuje Mickiewicza, nie tylko przywraca głębię tej twórczości, ale i daje do zrozumienia, że w chaotycznej rzeczywistości transformacyjnej cały czas pewne sprawy pozostają ważne nie tylko kontekstowo, ale obiektywnie. Ale żeby to dostrzec, potrzeba wiary i osobowości Miauczyńskiego. Widzimy w tej postaci wielkie wołanie o powagę względem tradycji, która jest poważna, ale istnieje w świecie uważającym ją za niepoważną. Co paradoksalne, to nie on to w sobie dostrzega, a jedna z uczennic, która oczywiście chwilę później pyta go, co sobie zrobił w głowę. Przyznaję, że ta scena po dziś dzień jest dla mnie przejmująca, mimo że liczy sobie prawie ćwierć wieku.

Dlaczego aż tak?

Pamiętam wysiłek wielu ludzi, którzy wychodzili z lat 90. i chcieli odbudować polską formę, której emblematycznymi postaciami byli właśnie Mickiewicz i – również pojawiający się w „Dniu świra” – Fryderyk Chopin. Pisano wówczas, że tradycja romantyczna się skończyła. Tak naprawdę było inaczej – tyle że wymaga to przemyślenia, rekonstrukcji i sięgnięcia na nowo do pokładów tej tradycji. Transformacja zaś to były czasy, używając gombrowiczowskiego pojęcia formy, zupełnie bezforemne. Stare formy się rozpadały, a nowe jeszcze nie zdążyły się ugruntować.

Co mogłoby być tego przykładem?

Weźmy warstwę estetyczną. To jest czas, kiedy w centrum Warszawy rozstawia siłę łóżka polowe i sprzedaje się tam rozmaite rzeczy. Pod Pałacem Kultury powstało wielkie targowisko, a jeszcze większe – na Stadionie Dziesięciolecia. Formy, które wydawały się ustalone, sposób zachowania, funkcjonowania – to wszystko uległo rozpadowi, a nowe jeszcze nie powstało.

W tym sensie „Dzień świra” jest zapowiedzią rodzenia się polskiej formy. Niczym – na poziomie kultury popularnej – pierwsza udana polska komedia romantyczna „Nigdy w życiu!”, gdzie Danuta Stenka idzie po świeżo wybudowanym Moście Świętokrzyskim, który jest zapowiedzią tego ikonicznego sposobu pokazywania Warszawy z wieżowcami w tle. W zasadzie żaden z nich nie stał jeszcze, gdy Koterski kręcił „Dzień świra”.

Wspominam o tym także dlatego, że w ramach Niewinnych Czarodziejów pokazaliśmy „Dzień świra” ze względu na stołeczny charakter festiwalu, ale sam Adaś Miauczyński nie jest postacią stricte warszawską. Sporo filmów z cyklu Koterskiego działo się w Łodzi czy we Wrocławiu, ale ten najsłynniejszy – właśnie w stolicy. Nasz inteligent mieszka na Ursynowie obok stacji Imielin, na osiedlu Na Skraju. Zakupy robi w lokalnym Mokpolu – sieci miejscowych sklepów obecnych na południu Warszawy. Pojawia się też Plac Zamkowy – to on stanowi scenerię do tych fragmentów, gdy rozrywana jest polska flaga, a Miauczyński mówi, że już w nic nie wierzy.

Bunt inteligentów, narodziny PO-PiS i kryzys w 2026 r. Gdzie podziała się nowa polska forma?

Dlaczego ci spauperyzowani inteligenci nie zbuntowali się na poziomie politycznym, skoro tyle mieli ku temu powodów?

Zbuntowali się. Ten film stoi na granicy epok. Właśnie kończy się postkomunizm, niedługo wybuchnie afera Rywina. Dla młodszego pokolenia nieszczęśliwie postkomunizm jako problem polityczny nie istnieje, ale w latach 90. spór polityczny ogniskował się wokół takich spraw, jak lustracja, dekomunizacja czy prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego. PO-PiS, który nadszedł niedługo po premierze „Dnia świra”, był buntem inteligentów.

Niech pan popatrzy, ilu jest magistrów historii w dzisiejszym establishmencie politycznym. Polityka Polski w wiekach XIX, XX i na początku XXI była robiona przez polskich inteligentów, którzy posługiwali się charakterystycznym dla siebie kodem kulturowym i byli wychowywani w określonej tradycji. Koterski zasygnalizował wymiar polityczny poprzez te symboliczne, wręcz neoromantyczne sceny z rozrywaną flagą na Placu Zamkowym. Nagle w filmie co do zasady naturalistycznym, w którym pojawia się dużo seksu czy przekleństw, widzimy symbolikę jak z obrazów Malczewskiego.

Skoro „Dzień świra” stanowił preludium do polskiej formy, to czy dziś, w 2026 r., już wiemy, po co nam inteligenci?

Inteligencja nadal jest w kryzysie. Zresztą dyskusja o polskiej inteligencji jest zawsze dyskusją o tym, że stoi ona na krawędzi zagłady. Znaczną część tego, co dawniej było światem inteligenckim, pożerają eksperci. Ekspert jest specjalistą w wąskiej dziedzinie, a inteligent to był ktoś, kto myślał o całości – Polsce, społeczeństwie. Był nakierowany na dobro wspólne, mimo że miał zawód, który starał się uprawiać jak najlepiej.

Dziś taki sposób myślenia ma się gorzej, bo dominuje eksperckość. Tyle że nie wyobrażam sobie polskości po prawdziwym końcu tradycji inteligenckiej, nawet jeśli ta ma się gorzej niż 20 czy 100 lat temu. Widać ten kryzys także w polityce. Na scenę wchodzi nowy typ polityka. Być może jest to naturalna zmiana historyczna.

Co jest więc tą nową polską formą, o której rozmawiamy? Czym Polska z 2026 r. różni się od tej sprzed ćwierćwiecza?

Odbudowaliśmy się materialnie, ale i hierarchicznie. Hierarchie powróciły. Rozmawiamy w Muzeum Powstania Warszawskiego, którego nie było jeszcze w czasie premiery „Dnia świra”. Spór o to, czy historia to zbędny balast, czy może prawdziwa modernizacja uda się dopiero wtedy, gdy tę historię rekonstruujemy i na nowo opowiemy, już jest za nami. Film Marka Koterskiego zapowiedział tę odbudowę i po latach widać, że ona się udała.