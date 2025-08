W kwestii wybuchu Powstania w 1944 r. Polacy są mniej podzieleni niż w wielu innych ważnych kwestiach. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” przez IBRiS. Zapytaliśmy, czy Powstanie Warszawskie, którego 81. rocznica wybuchu właśnie przypada, było potrzebne i powinno wybuchnąć. „Tak” odpowiedziało 51,3 proc. badanych, odmienne zdanie ma jedynie 21,5 proc., a nie wie – 26,7 proc.

Kto dobrze ocenia wybuch Powstania Warszawskiego?

W grupie osób, które akceptują ten akt zrywu niepodległościowego, dominują wyborcy obozu rządowego (59 proc.). Jednocześnie w tym elektoracie jest aż 30 proc. osób, które sceptycznie podchodzą do tego wydarzenia historycznego. Dobrze oceniają wybuch Powstania kobiety (59 proc.), trzydziestolatkowie (64 proc.), a także siedemdziesięciolatkowie (62 proc.), mieszkańcy małych miast (56 proc.). Uważają tak przeważnie osoby z wykształceniem średnim (58 proc.) i osoby, które informacje o świecie czerpią przeważnie z telewizji informacyjnych Polsat News (82 proc.), TVP Info (78 proc.), a także z internetu (np. podcastów na YouTubie, Kanału Zero, Układu Otwartego) – 75 proc.

Akceptację dla Powstania widać tak wśród osób deklarujących poglądy lewicowe (59 proc.), jak i tych, które w ostatnich wyborach parlamentarnych zdecydowały się poprzeć Konfederację (71 proc.) czy w pierwszej turze wyborów prezydenckich postawiły na Grzegorza Brauna (97 proc. wskazań).

Ponadto poparcie dla Powstania wzrasta. Szczególnie jeśli dzisiejszy sondaż porównamy do badania, które dla „Rzeczpospolitej” przeprowadził SW Research w 2018 r. Wtedy jedynie co trzeci respondent (35 proc.) uważał, że decyzja o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego była słuszna. Jednocześnie 29 proc. miało zdanie przeciwne.

Godzina W. Jak będą wyglądać obchody Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2025 r.?

1 sierpnia w Warszawie i innych miastach uruchomione zostaną syreny alarmowe w hołdzie powstańcom. O godz. 17, czyli w godzinę W, na chwilę zatrzymają się mieszkańcy Warszawy, nad ich głowami przelecą samoloty, które na niebie narysują białą smugą znak Polski Walczącej.

W czasie uroczystości z udziałem powstańców, które już odbyły się w Muzeum Powstania Warszawskiego, prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że Powstanie Warszawskie to jeden z najważniejszych punktów w naszych dziejach. – Wiele razy słyszeliśmy głosy krytyki wobec Powstania, czasem aż trudno było powstrzymać emocje. Ale teraz chcę podkreślić jedno – dziś na świecie z podziwem mówi się o Powstaniu Warszawskim, bohaterstwie powstańców i mieszkańców stolicy, o wszystkich tych, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę – podkreślił Andrzej Duda, kończący swoją misję w Pałacu Prezydenckim. I zwrócił się do garstki żyjących powstańców: – Przychodzicie tutaj, aby dać po raz kolejny swoim głosem świadectwo młodym, że warto o Polskę walczyć, że dzięki tej walce Polska odradza się i staje się znowu silna. Nieście w sobie to przesłanie w te kolejne dziesięciolecia – zaapelował do młodych.

Spuścizna Powstania Warszawskiego

O wartościach, o które walczyli warszawiacy w 1944 roku, wspomniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Pokazaliśmy, że umiemy podnosić się jak feniks z popiołów. Nie ma w naszej historii miejsca na porażkę, wyciągamy wnioski i stajemy na nogi – mówił.

„Rzeczpospolita” przygotowała specjalne wydanie dotyczące Powstania, które będzie rozdawane w Warszawie 1 sierpnia. Jan Ołdakowski pytany o dziedzictwo Powstania wskazał w rozmowie z „Rz” na opór przeciwko totalitarnemu złu, walkę o własne państwo, podmiotowość, o wolność człowieka. – Wielu powstańców podkreślało, że okupacja i terror były straszne, że trudno było żyć w sytuacji, w której odbierano człowieczeństwo, a Polak był podczłowiekiem, nie miał praw, nie był obywatelem. Dziedzictwem Powstania jest także to, że człowiek wolny lub pragnący wolności, podmiotowości może odrzucić takie zło – mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w specjalnym dodatku „Rzeczpospolitej”.