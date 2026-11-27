Fotel podobny do „Białego Domu” otrzymał w 2018 r. prezydent Andrzej Duda
Jak donosi Wirtualna Polska, Myrta w rozmowie z agencją Reuters wyjaśnił, że fotel powstał w związku z planowaną w 2019 r. wizytą Trumpa w Polsce i rozmowami o objęciu Polaków ruchem bezwizowym. Finalnie jednak prezydent USA odwołał przyjazd, a mebel spędził kolejne lata w pracowni artysty.
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„Stany Zjednoczone razem z Polską miały podpisać ruch bezwizowy, taki układ i miał przyjechać prezydent. To nie ma nic wspólnego z Trumpem. Tylko tyle, że miał przyjechać, a nie jakieś tam specjalne coś” – powiedział Myrta w materiale Wirtualnej Polski. „Fotel nazywa się, jeszcze raz podkreślam, Biały Dom. Nie nazywał się nigdy fotelem Trumpa czy krzesłem Trumpa, tylko Białego Domu” – dodał.
Zdobienia znajdujące się na krześle nawiązują do wspólnej historii Polski i Stanów Zjednoczonych. Na oparciu artysta umieścił wizerunek Białego Domu. Wśród dekoracji znalazły się także portrety Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. W 2018 r. podobny fotel otrzymał Andrzej Duda z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tamten mebel zdobiły wizerunki Belwederu i orła w koronie.
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Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, przed czerwcową wizytą Karola Nawrockiego w Waszyngtonie Kancelaria Prezydenta ponownie skontaktowała się z Myrtą. Artysta zgodził się przekazać fotel za zwrot minimalnych kosztów, nie ujawnił jednak kwoty.
Nawrocki wręczył Trumpowi dwa prezenty. O przekazaniu marmurowej tablicy upamiętniającej 250-lecie Stanów Zjednoczonych poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dopiero później dziennikarze TVN24+ ustalili, że drugim upominkiem był bursztynowy fotel, który miał bardziej osobisty charakter.
Lucjan Myrta to sopocki bursztynnik, rzeźbiarz i kolekcjoner, który od ponad 50 lat tworzy dzieła z bałtyckiego bursztynu, a od 1985 r. prowadzi własną pracownię w Sopocie. W 2020 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w sierpniu 2026 r. Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury.
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