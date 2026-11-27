Abdul zdaje się na Allaha. – Jeśli uzna, że mam wrócić do kraju, niech i tak będzie – mówi „Plusowi Minusowi” 52-letni mężczyzna, który w 2004 r. przyjechał z okolic Meknes w środkowym Maroku i dziś prowadzi sklep mięsny halal przy ulicy Ceuta w Esteponie na Costa del Sol.

Za oddaniem się w ręce Boga kryje się jednak niepokój czy wręcz strach w liczącej niemal 3 mln osób marokańskiej wspólnocie w Hiszpanii. W tę niedzielę królestwo idzie do urn. Hiszpanie wybiorą nowy parlament, Kortezy. Od wielu miesięcy sondaże mówią jedno: po ośmiu latach rządów lidera lewicowej PSOE powstanie koalicja umiarkowanej, konserwatywnej Partii Ludowej (PP) i skrajnie prawicowego Vox. Po raz pierwszy od śmierci Francisca Franca w 1975 r. do władzy dojdzie ugrupowanie, które jego przeciwnicy określają mianem „facho”: faszystowskie.